2025. augusztus 28. csütörtök 13:25

Kilencéves unokahúgát molesztálta egy férfi

A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség a szexuális erőszak bűntette miatt indult büntetőügyben fenntartotta az eltérő minősítésre és súlyosításra irányuló ügyészi fellebbezést.


A somogyi kis településen élő huszonéves férfi nem rendelkezett internetszolgáltatással, ezért napi rendszerességgel fordult meg a néhány házzal odébb lakó féltestvére családjánál.

Ezen alkalmakkor a gyerekszobában tabletozott, és amikor egyedül maradt a 9 éves unokahúgával, molesztálni kezdte őt.

A férfi az eset után megfenyegette a kislányt, hogy súlyos következményei lesznek, ha bárkinek beszélne róla.

A megfélemlített gyermek a több éven keresztül tartó zaklatásokról csak három évvel később mert szólni a barátainak és a tanárnőjének.


Az első fokon eljárt Kaposvári Törvényszék a szexuális erőszak bűntette miatt 5 év
fegyházra, 5 év közügyektől eltiltásra, valamint végleges hatályú foglalkozástól eltiltásra ítélte a vádlottat, aki feltételes szabadságra sem bocsátható.


Az ítélet ellen az ügyész a vádlott terhére, a bűncselekmény eltérő minősítése, valamint büntetésének súlyosítása végett, a vádlott és védője pedig felmentésért fellebbezett.

A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség fenntartotta az eltérő minősítésre és súlyosításra
irányuló ügyészi fellebbezést.

Másodfokon a Pécsi Ítélőtábla fog döntést hozni az ügyben.

Forrás: Baranya Vármegyei Fellebbviteli Főügyészség