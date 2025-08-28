Kilencéves unokahúgát molesztálta egy férfi
2025. augusztus 28. csütörtök 13:25
A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség a szexuális erőszak bűntette miatt indult büntetőügyben fenntartotta az eltérő minősítésre és súlyosításra irányuló ügyészi fellebbezést.
A somogyi kis településen élő huszonéves férfi nem rendelkezett internetszolgáltatással, ezért napi rendszerességgel fordult meg a néhány házzal odébb lakó féltestvére családjánál.
Ezen alkalmakkor a gyerekszobában tabletozott, és amikor egyedül maradt a 9 éves unokahúgával, molesztálni kezdte őt.
A férfi az eset után megfenyegette a kislányt, hogy súlyos következményei lesznek, ha bárkinek beszélne róla.
A megfélemlített gyermek a több éven keresztül tartó zaklatásokról csak három évvel később mert szólni a barátainak és a tanárnőjének.
Az első fokon eljárt Kaposvári Törvényszék a szexuális erőszak bűntette miatt 5 év
fegyházra, 5 év közügyektől eltiltásra, valamint végleges hatályú foglalkozástól eltiltásra ítélte a vádlottat, aki feltételes szabadságra sem bocsátható.
Az ítélet ellen az ügyész a vádlott terhére, a bűncselekmény eltérő minősítése, valamint büntetésének súlyosítása végett, a vádlott és védője pedig felmentésért fellebbezett.
A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség fenntartotta az eltérő minősítésre és súlyosításra
irányuló ügyészi fellebbezést.
Másodfokon a Pécsi Ítélőtábla fog döntést hozni az ügyben.
Forrás: Baranya Vármegyei Fellebbviteli Főügyészség
