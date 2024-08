Kétnapos búcsún ünnepelték a horvát hívek a pécsi Havas Boldogasszony-templom felszentelését

A hagyomány szerint ebben az évben is két napon át tartó búcsún, augusztus 4-5-én ünnepelték a pécsi Havas Boldogasszony-templom felszentelésének immár 327. évfordulóját, mely a környék horvát ajkú híveinek is kiemelt ünnepe.

A pécsi horvátok még emlékeznek azokra az évekre, amikor júniusban a székesegyházban és a Szent István téren tartották a horvát napot, majd egy idő után ez a rendezvény összeolvadt a hagyományos Havi-hegyi búcsúval. Snježna Gospa-t, azaz a Havas Boldogasszonyt ugyanolyan örömmel és tisztelettel keresték fel egykor a pécsi és Pécs környéki horvát ajkú hívek, mint a máriagyűdi Szűzanyát, ez a hagyomány töretlen és napjainkban gazdagodik.

„A pécsi és a Pécs környéki horvátok úgy tartják, hogy a kápolnát a környéken élő horvátok építették hálájuk jeléül. Ma reggel az Ágoston téri templomtól indult a körmenet, ahol a keresztutat imádkozva és horvát énekeket énekelve értünk fel a templomhoz. A misén termesztésen elhangzott a Na Mečeku crkva sagrađena, azaz A Mecseken felépült a templom kezdetű búcsús ének is" - mondta Gyöngyösiné Dudás Marica, aki a pécsi horvát önkormányzatban felelős a hitéletért, aki egyben vallja, hogy a hitet és ezt a szép hagyományt meg kell őrizni és át kell adni utódok számára is.

„A Boldogságos Szűz Máriát jöttünk össze ünnepelni. Havas Boldogasszonynak nevezzük, mert ahogy hajdanán Rómában templomot építettek azon a helyen, ahol augusztus 5-én hó volt, ugyanígy itt, Pécsen, a pestis idején a 17. században a lakosság fogadalmat tett, hogy ha megmenekülnek, akkor hálából kápolnát építenek ezen a helyen Havas Boldogasszony tiszteletére.

Mi pedig évről évre összejövünk és kérjük az ő közbenjárását, hogy mutasson nekünk utat ebben az összekuszálódott világban" - mondta a horvát nyelvű szentmise homíliájában Bacsmai László mohácsi plébános atya augusztus 4-én, akit már több alkalommal kértek fel szónoknak a pécsi horvát búcsú szervezői.

A hívek örömmel vették, hogy az ünnep „napos napján", azaz augusztus 5-én is részt vehettek horvát nyelvű szentmisén a Havi-hegyen, amit horvátul első alkalommal mondott az újmisés Mihovics Szebasztián atya:

„A mai napon ünnepelni jöttünk össze. Ünnepeljük a Boldogságos Szűz Máriát, akiben beteljesedett az ősígéret. Ünnepeljük Máriában az új Évát, akitől az új Ádám származik. Szent Fia az ő engedelmességével helyre hozta Ádám ősatyánk engedetlenségét" - hangzott el a szentbeszédben.

A szentmise zárásában Máger Róbert templomigazgató atya megköszönte, hogy minden hónap 13. napján a horvát ajkú hívek is bekapcsolódnak az rendszeres rózsafüzér imádságba.

Az énekszolgálatot a pécsi August Šenoa Asszonykórus és a Misija tamburazenekar, illetve Magyar István Emil kökényi kéntor látta el, majd a 4-ei búcsút a templom mellett megtartott folklór műsor zárta, illetve Bosnyák Márkné Teta Marija visszaemlékezése a régi Havi-hegyi búcsúkra.

A Havi-hegyi templomot sok horvátországi zarándok is felkeresi, örömmel jönnek be a templomba imádkozni és énekelni, de a gyönyörködnek a pazar kilátásban, hiszen szép idő esetén ellátni a Papuk hegyvonulatáig is.