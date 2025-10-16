Két konténernyi szemetet gyűjtöttek össze pécsi diákok a tűzoltókkal
2025. október 16. csütörtök 10:13
Egész napos hulladékgyűjtési akcióval és tájékoztató előadásokkal hívta fel a figyelmet a katasztrófavédelem a környezetvédelem fontosságára október 15-én Pécsett. A szemétszedésben a pécsi Cserepka János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Sportiskola, Általános Iskola és Gimnázium ötven diákja, kísérő tanáraik és a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság önként jelentkező munkatársai vettek részt.
A szerdai akcióban résztvevők két konténernyi szemetet gyűjtöttek össze a pécsi István-akna, Árpádtető, István-akna - Árpádtető összekötő út által határolt területről.
A pécsi külterület megtisztítása után a diákok egy előadást hallgattak meg, amelyből megtudhatták, miként tehetnek a legtöbbet környezetük védelme, valamint a szabadtéri tüzek megelőzése, az erdőkre és a szabad területekre vonatkozó tűzvédelmi szabályok betartása érdekében, illetve azt, hol és milyen formában van szerepük saját környezetük biztonságának megőrzésében.
Forrás: Katasztrófavédelem
