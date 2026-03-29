Két baranyai várost céloznak meg a NAV ellenőrei

2026. március 29. vasárnap 13:51

A NAV baranyai munkatársai március 30. és április 5. között hétfőn Siklóson a Mária utcai, szerdán Harkányban, a Kossuth Lajos utcai vendéglátóhelyeket, a vármegye egész területén pedig a helyi piacokon, kitelepüléseken a füstölt árukat, tojásokat, szezonális zöldségeket és gyümölcsöket értékesítőket ellenőrzik.

 

 

 

 

 

A revizorok vizsgálják a számla- és nyugtaadást, a pénztárgépek üzemeltetésével, használatával kapcsolatos előírások betartását, a foglalkoztatottak társadalombiztosítási bejelentését, valamint a jövedéki termékek eredetét, birtoklásuk jogszerűségét.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Forrás: NAV