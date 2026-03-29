Zsúfolásig megtöltötte a közönség a székesegyházat a passiójáték bemutatóján

Bár a változékony tavaszi időjárás megakadályozta a március 28-i szabadtéri bemutatót a Tettyén, a pécsi passiójáték nem maradt el: a székesegyház évszázados falai fogadták be az előadást. A szakrális környezet méltó keretet adott az eseményeknek, melyek Jézus jeruzsálemi bevonulásától a kereszthalálig és a feltámadásig mutatták be a nagyhét történéseit.

Felföldi László pécsi megyéspüspök köszöntötte a megjelenteket, köztük az egyházi és közjogi tisztségviselőket. Az érdeklődők zsúfolásig megtöltötték a székesegyház épületét.

Telt ház, a látottak okán mindvégig tapintható feszültség, megrendültség és visszatérő vastaps kísérte az előadást, melyben a Megváltó Krisztus értünk vállalt passiójának pillanatképei elevenedtek meg.

A látottak mélyen összefonódnak saját sorsunk küzdelmeivel és stációival, emlékeztetve arra, hogy a legnagyobb sötétségben és a legmélyebb kilátástalanságban sem vagyunk elhagyatva. Jézus szeretete elképzelhetetlen mélységeket járt meg: vállalta a teljes kiszolgáltatottságot, hogy a mi legfájdalmasabb határhelyzeteinkben is társunk lehessen és osztozzon sorsunkban.

A Jézus Krisztus szenvedéstörténetét megelevenítő misztériumjátékot a Bólyi Keresztény Színjátszó Közösség vitte színre. A monumentális előadás próbái a 75 szereplővel és a produkció zenészeivel már hónapokkal ezelőtt elkezdődtek.

A szereplők között találkozhattunk a Heródest megszemélyesítő Kutas Attila bólyi plébánossal. Jézus alakját Sztakó Márk, a Bólyi Keresztény Színjátszó Közösség tagja személyesítette meg. A darab rendezője: Iváncsitsné Major Szilvia, zenei rendező: Iváncsits Tamás. Rendezőasszisztens: Iváncsits Márton. Zenei koordinátor: Szabó-Beck Angéla. Díszlet, jelmez, kellékek: Szabóné Hegedüs Anita. Hangtechnikai felelős: FM Sound.

Zenei közreműködők: Szabó-Beck Angéla - fuvola, ének, Fürdős Noa - fuvola, Molnár Viktória - cselló, Sándor-Hidvégi Zsuzsanna - brácsa, ének, Käsz Katalin - ének, Hódi Renáta - ének, Major András - basszusgitár, ének, Molnár Péter - dob, Vida Lóránd és tanítványa - harsona.

A Pécsi Egyházmegyei Hivatal ezúton mond köszönetet a Bólyi Keresztény Színjátszó Közösség tagjainak és mindazoknak, akik szolgálatot vállaltak a nagyszabású produkció megvalósításában.

Köszönet a zenészeknek, a díszletek építőinek, a technikusoknak, a Sopianae Reviviscit Történelmi Hagyományőrző Egyesület tagjainak, az Egyházmegyei Hivatal közreműködő munkatársainak és a szolgálatot vállaló cserkészeknek, önkéntes fiataloknak.