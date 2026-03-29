Ön is kapott tévesen pénzt a MÁV-tól? Nem kell visszaadni

Senkinek nem kell visszautalnia az informatikai hiba miatt tévesen kifizetett késési biztosítást - közölte vasárnap a MÁV.

A társaság azt írta, a vasárnapi óraátállítás követő első néhány órában informatikai hiba miatt pontosan közlekedő vonatok esetében 60 perces késést jelzett a MÁV-csoport utastájékoztatási rendszere.

Ezért olyan utasok is részesültek a késési biztosítás alapján járó kompenzációban, akiknek a járata pontosan vagy 20 percnél kisebb késéssel érkezett a célállomásra.

A közleményben hozzátették, hogy a hibát a MÁV-csoport szakemberei a vasárnap délelőtti órákban elhárították és a késési biztosítás rendszere azóta újra a valós adatok alapján működik.

Csepreghy Nándor, az állami tulajdonost képviselő Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) államtitkárának utasítására azoknak az utasoknak, akik a pontosan közlekedő járatuk ellenére is visszakapták a jegyár felét, nincs tennivalójuk, az összeget nem kell visszautalniuk a MÁV-csoport számlájára - írták.



"Az az ÉKM és a MÁV-csoport kérése az érintett utasok felé, hogy tekintsék ezt a közlekedési társaság bocsánatkérésének az utastájékoztatási rendszer mai, rövid ideig fennálló hibája miatt" - áll a közleményben. Jelezték, a visszatérítésben érintett utas- és járatszám egyaránt alacsony.

A MÁV a vasárnap reggeli dél-balatoni vasútvonalon egy biztosítóberendezés hibája okozta fennakadás kapcsán arról tájékoztatott, hogy az informatikai hiba nyomán az utasok nem kapták vissza automatikusan a jegyár felét. Ezt az érintetteknek legkésőbb hétfőig visszatéríti a MÁV-csoport.

