A NAV baranyai munkatársai február 2. és 8. között hétfőn Nagykozár teljes területén, míg kedden Pécsett, az Éva utcában az üzleteket és vendéglátóhelyeket ellenőrzik.
Két baranyai településen várható a NAV ellenőreinek felbukkanása
2026. február 01. vasárnap 14:10
A revizorok vizsgálják a számla- és nyugtaadást, a pénztárgépek üzemeltetésével, használatával kapcsolatos előírások betartását, valamint az alkalmazottak bejelentését.
Forrás: NAV
