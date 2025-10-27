Két autó ütközött Pécs határában, mentőre is szükség volt
2025. október 27. hétfő 11:59
Összeütközött két személyautó Pécsen, az 57-es főút belterületi szakaszán, a 36-os és 37-es kilométerszelvénye között hétfőn délelőtt.
A város hivatásos tűzoltói feszítővágó segítségével egy embert kiemeltek az egyik gépkocsiból.
A raj áramtalanította a járműveket.
Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.
Forrás: Katasztrófavédelem
