Késes támadás Baranyában: az utcán szurkáltak össze egy idős férfit - Videó!
2026. április 15. szerda 13:04
Több szúrással sebesítettek meg az utcán egy idős férfit Kárászon.
Arról érkezett bejelentés április 14-én reggel a rendőrségre, hogy az egyik falubelije minden előzmény nélkül többször megszúrt testszerte egy idős férfit. Mentőhelikopter érkezett a helyszínre, és súlyos, életveszélyes állapotban szállították kórházba a sértettet.
A Mecsek kommandósok a lakhelyén fogták el az elkövetéssel gyanúsítható, 29 éves kárászi férfit, majd előállították a rendőr-főkapitányságra.
Gyanúsítotti kihallgatásán elismerte a bűncselekményt, részletes vallomást azonban nem tett. Őrizetbe vették a férfit, és kezdeményezték letartóztatását.
A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés kísérlete miatt indított eljárást, azonban a sértett április 15-én életét vesztette, így a nyomozás már emberölés miatt folyik tovább.
Forrás: police.hu
