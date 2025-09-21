Kállai Gergely színművész az idei Szendrő József-díjas!

2025. szeptember 21. vasárnap 10:13

A rangos elismerést Lipics Zsolt, a Pécsi Nemzeti Színház igazgatója adta át szombaton, A Pál utcai fiúk című produkció bemutató előadása előtt.

 

 

 

A díjat Szendrő József, a legendás direktor és színművész emlékére Máthé Erzsi, Szendrő első felesége és Lengyel György, színházunk akkori igazgatója alapította 1991-ben.

A szabályzat szerint a színművészek titkos szavazással döntik el, hogy mely kollégájuk nyújtotta a legkiemelkedőbb teljesítményt az elmúlt évad során.

Forrás: PNSZ - Fotó: Pesti András