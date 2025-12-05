Harcsákból érkezett utánpótlás Mohácsnál a Dunába

A Horgász Egyesületek Baranya Megyei Szövetsége egy pályázati támogatás segítségével a Dunába 800 kg II. nyaras harcsát telepített a Mohács-Sokac révnél, 2025. december 01-én.

Felhívják a horgászok figyelmét, a már régebb óta érvényben lévő helyi szabályozás szerint a harcsa december 01-február 28 között nem fogható és nem tartható meg!

A Drávába, Drávaszabolcsnál 1700 kg III. nyaras pikkelyes ponty, és 1600 kg II. nyaras pikkelyes ponty került kitelepítésre.

A kárókatonák okozta károk megelőzése érdekében nagyobb méretű II. nyaras pontyok kerültek telepítésre, melyek átlagsúlya 0,80 kg/db, míg a III. nyaras pontyok 2,3 kg/db átlagsúllyal kerültek ki.