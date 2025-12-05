Egy újabb borult, szomorkás nap vár ránk szombaton
2025. december 05. péntek 16:50
Többnyire erősen felhős vagy borult idő várható, időszakos vékonyodás, szakadozás nagyobb területen az északkeleti, keleti tájakon fordulhat elő.
Ma az északkeleti, keleti megyék kivételével többfelé előfordulhat időszakos eső, majd éjszaka a csapadékzóna súlypontja egyre inkább délnyugat felé helyeződik, és szombat délelőtt el is hagyja térségünket.
Csapadékra ezután már csak az esti óráktól lehet számítani.
A szombat hajnali órákig olykor megélénkülhet a keleties, majd az északiasra forduló szél, ezt követően gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és +8 fok között várható, a leghidegebbet az északi, északkeleti kevésbé felhős, hidegre hajlamos helyeken mérhetjük.
A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton nagyrészt 6 és 12 fok között valószínű.
MTI
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Hogy a szükséget szenvedőknek újra...
- Egy újabb borult, szomorkás nap vár...
- Harcsákból érkezett utánpótlás...
- Pécsi panelok között lángolt egy...
- Novemberben 121 földmozgást...
- De hova tűnt a Mikulás? Nyoma veszett...
- Felmérés: tovább nőtt a Fidesz előnye...
- Eltűnt egy húszéves, szigetvári nő
- Orbán Viktor: gőzerővel dolgozunk a...
- Mindent is lopott egy ibafai atyafi