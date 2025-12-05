Egy újabb borult, szomorkás nap vár ránk szombaton

Többnyire erősen felhős vagy borult idő várható, időszakos vékonyodás, szakadozás nagyobb területen az északkeleti, keleti tájakon fordulhat elő.

Ma az északkeleti, keleti megyék kivételével többfelé előfordulhat időszakos eső, majd éjszaka a csapadékzóna súlypontja egyre inkább délnyugat felé helyeződik, és szombat délelőtt el is hagyja térségünket.

Csapadékra ezután már csak az esti óráktól lehet számítani.

A szombat hajnali órákig olykor megélénkülhet a keleties, majd az északiasra forduló szél, ezt követően gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és +8 fok között várható, a leghidegebbet az északi, északkeleti kevésbé felhős, hidegre hajlamos helyeken mérhetjük.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton nagyrészt 6 és 12 fok között valószínű.