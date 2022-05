Halálos áldozata is volt a múlt héten történt karamboloknak

Baranya megye közútjain az elmúlt héten összesen 72 közlekedési baleset történt, amelyből 56 anyagi káros volt, 16 pedig személyi sérüléssel járt. A sérüléses balesetek során 16-an könnyen, ketten súlyosan sérültek, egy férfi pedig életét vesztette.

Az elmúlt héten a legfőbb baleseti ok az elsőbbségadás elmulasztása és a gyorshajtás volt, de történt baleset szabálytalan kanyarodás, követési távolság be nem tartása, valamint gyalogoshiba miatt is.

Ittasság gyanúja egy balesetnél merült fel.

Eddig tisztázatlan okból és körülmények között 2022. május 1-jén délután Mecseknádasdnál a 6-os számú főúton egy motoros áttért a szemközti sávba, és összeütközött egy szemből érkező autóval.

A baleset során a motort vezető 32 éves férfi olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen életét vesztette.