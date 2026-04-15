Ha tehene van, hamarosan ismét legeltetheti!
2026. április 15. szerda 08:12
A rókák veszettség elleni tavaszi immunizálása szombaton kezdődol Magyarország déli és keleti vármegyéiben, ezzel párhuzamosan ebzárlat és legeltetési tilalom van érvényben április 17-ig az érintett térségekben.
A vakcinát tartalmazó csalétkeket kisrepülőgépekkel juttatják ki a déli és keleti vármegyékben.
Baranyában három település érintett, Mohács, Kölked és Homorúd.
A kutyákra és macskákra ebzárlatot, legeltetett állatokra legeltetési tilalmat rendel el.
Jelzett időszakban az ebeket megkötve vagy zárva kell tartani és csak pórázon szabad közterületre vinni, ezen felül a települések területén tilos bármilyen fajú állat legeltetése.
EQM
