Gyurcsány Ferenc: a Fidesz szavazói szégyelljék magukat!

Ezt a rendszert szolgálni, a Fideszt aktívan támogatni, az több, mint bűn, az szégyen, és a Fidesz szavazói szégyelljék magukat - fejtette ki vasárnapi, budapesti évértékelő beszédében a Demokratikus Koalíció elnöke.

A DK 13. tisztújító kongresszusán Gyurcsány Ferenc kijelentette, a jelenlegi kabinet a haza ellenfele, "ez a kormány törvénytelen, ez a kormány erkölcstelen, ez a kormány becstelen, ez a kormány bűnöző". Nem ellenzéke vagyunk mi ennek a kormánynak, hanem ellenfele - mondta a politikus.



Elmondta: "rá kell mutatni azokra az emberekre, személy szerint, akik a rendszernek építő gazdái, mert nem lehet elbújni a felelősség alól. Ki kell mondani a nevüket, ti csináljátok ezt! Ki kell mondani, hogy szégyent hoztok a hazára, és ölitek, áruljátok ezt a hazát!"



Közölte, nem tehetnek úgy, mintha ez a rendszer személytelen lenne. "Ezt a rendszert emberek csinálják. Olyan emberek, akik valamiért szerintem eladták a lelküket, a becsületüket, a tisztességüket, van, akinél tudjuk, hogy miért, és mennyiért, és hogyan, és kivel, és hányféleképpen, de nekünk azt kell mondani, hogy ezt a rendszert szolgálni, a Fideszt aktívan támogatni, az több, mint bűn, az szégyen, és szégyelljétek magatokat!" - mondta.



Aláhúzta, minden lehetséges, törvényes eszközzel fel kell lépni annak érdekében, hogy gyengítsük ezt a kormányt.



Az egyik budapesti rendezvényközpontban tartott eseményen a politikus kitért arra: több mint kétszáz évvel ezelőtt egy angol miniszterelnök arról beszélt, hogy Angliának nincsenek örök barátai és nincsenek örök ellenségei, Angliának érdekei vannak. Ez rávilágít arra a dilemmára: egy országnak időnként döntenie kell, hogy bizonyos álmokhoz, értékekhez, elvekhez ragaszkodik-e, de lehet, hogy akkor fel kell adnia valamit gazdasági vagy stratégiai érdekeiből, vagy pedig azt mondja, nem fontosak az elvek és az értékek, a legfontosabb, hogy bizonyos stratégiai érdekek érvényesüljenek - folytatta gondolatmenetét a politikus.



Elmondta, az ukrajnai Bucsában a háború kezdetét követő egy hónapban több száz civilt öltek meg. "Bucsa óta az orosz elnök háborús bűnös, ez nem kétséges" - jelentette ki.



Orbán Viktor miniszterelnök elveszítette önállóságát az orosz elnökkel szemben, valójában nem szuverén ember, hanem kiszolgálója az orosz hatalomnak - tette hozzá Gyurcsány Ferenc. Ha az ország vezetője nem szuverén, akkor az ország sem

szuverén, és ha az ország nem szuverén, akkor nekünk szembe kell mennünk ezzel a vezetővel - közölte.



A kormány két legfontosabb dolga, hogy vigyázzon az országra és az emberekre, de ez a kabinet ezt a két feladatát nem teljesíti - állította. Magyarország ma magányosabb, mint bármikor az elmúlt évtizedekben, a magyar emberek védtelenebbek, mint bármikor a rendszerváltozás óta. A mai kormány cserbenhagyta az országot, cserbenhagyta az embereket, ezért a DK szemben áll ezzel a kormánnyal, ezekkel a kormánypártokkal - hangsúlyozta.



Aki azt mondja, hogy az iskola, az oktatás, a tanítás ügye, a várólisták hossza, az akkumulátorgyárak telepítése nem politikai kérdés, az valójában nem legyőzni akarja a Fideszt, hanem meggyőzni. Aki meggyőzni akarja a Fideszt, az meg akarja tartani a Fideszt - érvelt. Szerinte a "pártellenes, politkaellenes populizmus" ebben a helyzetben kifejezetten a mai "fenntarthatatlan hatalom fenntartását szolgálja".



Hangsúlyozta, hogy nem lehet egyes ügyek alapján megküzdeni a rendszerrel. Ennek a rendszernek valójában az a lényege, hogy "ellopta a hazánkat", ezért a rendszert kell leváltani, nem pedig egyes elemeit megváltoztatni - mondta a pártelnök.

A haza egyik legfontosabb ügye mostanra az iskola és az oktatás lett - állapította meg. A témának az a része, amely a pénzről szól, viszonylag egyszerű - jelentette ki, hozzátéve, hogy "több pénznek lennie kell". A DK emellett azonban olyan oktatást szeretne, amelynek középpontjában a gyermek lelke, gondolata, személyisége, kíváncsisága, tudásvágya van, mert az iskola csak erről szólhat - mondta.



Véleménye szerint a "magyarországi cigányok joggal érezhetik úgy, hogy mindenki magukra hagyta őket". Nincs demokratikus, tisztességes, jóhiszemű közbeszéd arról, hogy itt él legalább nyolcszázezer ember, aki "cigányságuk miatt kitaszított", és akiknél a szegénység, a kizártság, a megbélyegzettség drámai méreteket ölt. "Mi pedig elfordítjuk a fejünket" és a túlnyomó többségünk ha lehet, inkább távolságot tart - tette hozzá.



Hangsúlyozta, pártelnökként olyan közösséget szeretne vezetni és olyan ország polgára szeretne lenne, amely érti, hogy nem fordíthatja el a fejét sok százezer nagy bajban lévő magyar embertől, és nem élhet sokáig úgy békében és tisztességben, hogy nem vesz tudomást arról, hogy "vannak nekünk cigány testvéreink", akik bajban vannak.



Emlékeztetett: a DK Dobrev Klára EP-képviselő vezetésével árnyékkormányt állított. Az árnyékkormány a holnap Magyarországának a reménye, az a remény, hogy van, akire lehet számítani - mondta. Egyúttal bejelentette, hogy a kongresszus a pártelnökség felhatalmazásával arra kéri az árnyékkormányt, hogy őszre dolgozza ki és mutassa be a "holnap Magyarországának programját".



A DK első számú feladata az, hogy legyen az otthona az Orbán-kormány ellenfeleinek - összegzett. Az árnyékkormánnyal mutatni kell, hogy van remény és van út, hogy a reményből valóság legyen - tette hozzá. Feladataikat sorolva kiemelte: a DK-nak továbbra is dolga, hogy ott legyen mindenhol az országban. Emellett őrizni kell a haza tisztességét, hogy lássák, van egy olyan Magyarország is, amely barátokat, partnereket és békét keres a világban - zárta eszmefuttatását.

Az eseményen egy videóval, Molnár Csaba ügyvezető alelnök beszédével és egy egyperces néma felállással is megemlékeztek Kordás Lászlóról, a DK közelmúltban elhunyt parlamenti képviselőjéről.