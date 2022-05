Gyereknapon Baranyában is megnyílnak a tűzoltólaktanyák

Minden gyerek szeretne tűzoltó lenni, a katasztrófavédelem pedig gyermeknapon lehetőséget is biztosít erre. Május utolsó vasárnapja a szervezetnél hagyományosan a gyerekekről szól, így idén is megnyílnak a tűzoltószertárak kapui Ezúttal Baranyában tizenegy helyszínen várják a tűzoltók a gyermekeket, szüleiket és minden érdeklődőt.



A hivatásos tűzoltó-parancsnokságok mellett az önkéntes tűzoltó egyesületek is fogadják a tűzoltók munkája iránt érdeklődő kicsiket és nagyokat.

Az elmúlt három évben gyerkőcök tömege ismerkedhetett meg a tűzoltók izgalmas életével. A tűzoltószertár egy olyan speciális környezet, ahová csak ritkán juthatnak be látogatók. Most vasárnap azonban gyermekek, szüleik és a tűzoltóautók szerelmesei is megtekinthetik a laktanyát, a tűzoltók járműveit és a különleges felszereléseket.

A nap folyamán több próbariasztást is tartanak a tűzoltók, így az emeletről lecsúszó tűzoltókkal és szirénázó tűzoltóautókkal egyaránt találkozhatnak az érdeklődők. Az tűzoltólaktanyák ingyenesen, mindenféle előzetes regisztráció nélkül látogathatóak, délelőtt 10 órától délután 16 óráig.

Baranya megyében az alábbi helyszíneken várják a látogatókat:



Sellyei Katasztrófavédelmi Őrs

7960 Sellye, Dráva utca 23.



Komlói Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság

7300 Komló, Berek u. 12.



Pécsi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság

7627 Pécs, Engel J. u. 1.



Mohácsi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság

7700 Mohács, Liszt F. u. 28.



Sásdi Katasztrófavédelmi Őrs



7370 Sásd, Dr. Guzsal Ernő u. 3.

Siklósi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság

7800 Siklós, Gyűdi u. 24.



Szigetvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság

7900 Szigetvár, József A. u.87.



Véméndi Katasztrófavédelmi Őrs

7726 Véménd, Szabadság tér 11.

Villányi Katasztrófavédelmi Őrs

7773 Villány, Ady Endre fasor



Szentlőrinci Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Szentlőrinc, Széchenyi u. 18/1

Majsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Majs, Táncsics Mihály u. 378.