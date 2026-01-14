Gázolt a vonat, késnek a járatok a pécsi fővonalon
2026. január 14. szerda 10:16
A Dombóvárról szerda kora reggel a Déli pályaudvarra elindult S40-es vonat (8017) Budatéténynél, a Dózsa György úti gyalogos átjáróban elgázolt egy embert, ezért késésekre kell készülni a pusztaszabolcsi vonalon - közölte a Mávinform.
A közlemény alapján a Budapest-Pusztaszabolcs-Pécs vonalon baleset miatt hosszabb eljutási időre, Érd alsó felé terelt vonatokra kell számítani, mert a baleseti helyszínelés miatt Háros és Nagytétény-Diósd között csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok.
A százhalombattai S40-es vonatok a helyszínelés végéig nem közlekednek - tették hozzá, azzal együtt, hogy a székesfehérvári G43-as vonatok Érd alsó megállóhely érintésével közlekednek, Budatétényt és Érdligetet nem érintik.
Forrás: MÁV
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Gázolt a vonat, késnek a járatok a...
- Orbán Viktor: 800 milliárd dollár nem...
- Szórakozni indult, majd eltűnt egy 15...
- Bayer Zsolt a Tisza állítólagos...
- Nagyon enyhe és a tizedik...
- Nem veszik el az éves kedvezményes...
- Jelentkezőket várnak a...
- Már csak néhány hét, s indul a...
- Hágendorn József szerint alig...
- Pécsett sem kifogástalan a levegő...