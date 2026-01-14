Már csak néhány hét, s indul a télűzés: 17 éve a világörökség része a busójárás

Elkészült az idén február 12-én kezdődő busójárás részletes programterve. A hagyományt első magyarországi elemként vette fel az emberiség szellemi kulturális örökségének reprezentatív listájára az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete, az UNESCO 2009-ben.



Már csak néhány hét, s február 12-től ismét a busóké lesz Mohács, az esemény hat napjára természetesen ezúttal is rengeteg látogatót várnak. Szombaton és vasárnap érdeklődők tízezreinek fogadására készülnek a Duna-parti városban.

A télűző, tavaszköszöntő népszokás tradicionális elemei évszázadok óta változatlanok: borzas busóbundát, vászongatyát, bocskort öltő felnőttek faragott álarcokban, jellegzetes kellékekkel - tarisznyákkal, buzogányokkal, öles kereplőkkel és kolompokkal - felszerelkezve búcsúztatják a zord évszakot és várják a tavaszt.



A hatnapos rendezvény forgatókönyve kész: a látogatókat folklórműsorokkal, néptánccsoportok fellépésével, táncházakkal, busócsoportok bemutatóival, családi és gyermekprogramokkal várják a mohácsiak.



Na és persze a főszereplők, a busók és más maszkások is, ők a hírek szerint legalább ezerötszázan lesznek.

Idén egyébiránt már tizenhathét esztendeje, hogy világraszóló sikert könyvelhettek el a mohácsi busójárás hagyományának ápolói azzal, hogy Magyarországról az elsők között vették fel a télűző népszokást az emberiség szellemi világörökség listájára.

S míg néhány éve harminc-negyvenezren voltak kíváncsiak a mohácsi busójárásra, becslések szerint a látogatók összlétszáma legutóbb is meghaladta a százezret.

Amióta tehát 2009-ben felkerült a busójárás az emberiség szellemi öröksége közé, az érdeklődés megkétszereződött iránta.

Azonban nem csak a látogatók, hanem a helyiek körében is. Ennek ékes bizonyítéka, hogy a maszkások száma is megduplázódott a bő egy évtized során.



Mohácson gyakorlatilag minden családból beöltözik legalább egy valaki, a busójárás hagyományának oktatása pedig a helyi tanterv része.

Alább ízelítőt adunk a programokból, a teljes kínálatot cikkünk végén találják.

Kisfarsangkor, csütörtökön hagyományosan az Ifjúsági Centrumban tartják az első rendezvényt, majd háromnegyed háromtól indul a gyerekek felvonulása a Sokac-körtől. A Széchényi-téren közben gyermek tánc- és busócsoportok bemutatóját láthatjuk majd.



Pénteken délután a Széchényi és a Deák téren, valamint a Busóudvaron felállított szabadtéri színpadon busócsoportok és zenekarok mutatkoznak be és lépnek fel a közönség előtt.





Szombaton délelőtt a belvárosban kinyit a népművészeti- és kézműves vásár. A Busóudvarban látványfőzés közben ismerkedhetünk Mohács ízeivel, s közben zenekarok, busók és tánccsoportok bemutatóit nézhetjük, hallgathatjuk.

Délután kettőtől indul a Vigasság a busókkal a Síp utcába: farsangi játékok, szekérdíszítés, sokacbab látványfőzés és ételkóstolás szerepel a programok között.

Fél öttől keződik a Délszláv táncház a Széchenyi téren, kísér a Misija Tamburazenekar.

Farsangvasárnap, a busójárás fő napján annyiféle programból lehet majd választani, hogy most csupán kiemelünk néhányat a kínálatból: bepillanthatunk többek között a busók készülődésébe, zenekarok, táncosok, busócsoportok bemutatóit is láthatjuk.





A Sokac-révnél délután fél egykor kelnek át a csónakokkal a busók a Dunán.

A nap egyik fénypontja, a busócsoportok felvonulása délután kettőkor indul.

A busóavatás után kezdetét veszi az estig tartó szabad farsangolás és mulatság a belvárosban. A Széchényi tér közepén felállított máglyát fél hatkor gyújtják meg.

A busójárás zárónapján, kedden délután fél háromkor a Kóló térről indul a busócsoportok felvonulása. Négy órakor elkészül a hagyományos Busókép” és „Sokaclánykép” a városháza lépcsőjén, majd fél hatkor meggyújtják a máglyát.





Íme, a teljes program:

Február 12. (csütörtök) Kisfarsang

09.30 „Maszkot ölt apraja, nagyja” – Busójárás nyitórendezvénye az Ifjúsági Centrumban Közreműködik a Mohács Térségi Általános Iskola Széchenyi Iskolája, a Mohács Térségi Óvodaközpont Rókus Óvodája és Eötvös Óvodája

12.00 Népművészeti- és kézműves vásár a belvárosban

14.30 Kersics Anka emléktáblájának megkoszorúzása a Sokackörben (Táncsics M. u. 34.)

(közreműködik a Komšiluk együttes)

14.45 Farsangi felvonulás a Sokackörtől (Táncsics utca – Szabadság utca – Széchenyi tér)

15.00 A város utcáin és terein gyermek jankelék és kisbusók szabad farsangolása

15.15 Gyermek néptánccsoportok és busócsoportok bemutatói a Széchenyi téri színpadon

16.00 Busójárási eszközök bemutatója a Széchenyi téren

17.00 Hagyomány és Lélek – A Kalkán család négy nemzedékének busómaszkjai c. időszaki

kiállítás megnyitója a Kanizsai Dorottya Múzeumban

19.00 Délszláv táncház a piactéren Glasovi zenek

Február 13. (péntek)

10.00 Népművészeti- és kézműves vásár a belvárosban 10.30 A Busóudvarban “A mi mohácsunk” című rajzpályázat kiállításmegnyitója 13.00 Trábert József Területi Német Népdaléneklési Verseny a Mohácsi Német Önkormányzat és a Park utcai Katolikus Általános Iskola és Óvoda közös rendezésében, Helyszín: Német Nemzetiségi Ház (Kossuth L. u. 51.) 15.15 Néptánccsoportok és zenekarok bemutatkozása a Széchenyi téri színpadon 15.15 Néptánccsoportok, busócsoportok és zenekarok bemutatkozása a Deák téri színpadon 17.00 „Maszkok, busókellékek és egyéb népművészeti tárgyak” – busómaszk-faragók és más népművészeti tárgyalkotók munkáiból kiállítás – megnyitó a Mohácsi Kossuth Teátrum Művelődési Házban – Közreműködik: Orašje zenekar 18.00 Zora zenekar koncertje a Deák téren 19.00 Délszláv táncház a piactéren a Misija zenekarral

Február 14. (szombat)

09.00 Népművészeti- és kézműves vásár a belvárosban 09.00-12.00 A hagyományos mohácsi sokac viseletdarabok készítésének műhelytitkai Darabos Antalné Maca néni közreműködésével (workshop) a Kanizsai Dorottya Múzeumban 10.00 Tamburazenekarok, néptáncegyüttesek, busócsoportok bemutatói a Széchenyi téri színpadon 10.00 Tamburazenekarok, néptáncegyüttesek, busócsoportok bemutatói a Deák téri színpadon 10.00 Tamburazenekarok, néptáncegyüttesek, busócsoportok bemutatói a Selyemgyár Kulturális Negyed színpadán 10.00 Tamburazenekarok, néptáncegyüttesek, busócsoportok a Busóudvar színpadán 10.00 „Mohácsi ízek” látványfőzés a Busóudvarban 10.00-16.00 Kézműves gyermek sarok Diaművek csapatával a Busóudvarban (belépődíjas) 10.45 Magyar táncház a Széchenyi téren, kísér: Szemző Angéla és zenekara 11.00 A Szerb templom udvarában ismerkedés a szerb gasztronómiával a Vragolani busócsoport közreműködésével 14.00-18.00 óráig „Veselje sa Bušama” – „Vigasság a busókkal” farsangi játékok, szekérdíszítés, sokacbab látványfőzés és ételkóstoltatás a Síp utcában 16.30 Délszláv táncház a Széchenyi téren, kísér: Misija Tamburazenekar 18.00 Poklade zenekar koncertje a Deák téren 19.00 Délszláv táncház a piactéren a Zora zenekarral





Február 15.– Farsangvasárnap

09.00 Népművészeti- és kézműves vásár a belvárosban 09.00 Nyitott udvar – betekintés a „Télűzők” busócsoport farsangi készülődésébe (Vörösmarty u. 7/b. Barics Halbolt) 09.00-11.00 Betekintés a szigetből átkelő csoportok készülődésébe a Dunai Átkelés és a Nagy Durranás busócsoportokkal – gyülekező a szigeti oldali révnél 09.00-12.00 Látványfaragás a Kanizsai Dorottya Múzeumban Udvardi Krisztián maszkfaragóval 10.00 Tamburazenekarok, néptáncegyüttesek, busócsoportok bemutatói a Széchenyi téri színpadon 10.00 Tamburazenekarok, néptáncegyüttesek, busócsoportok bemutatói a Deák téri színpadon 10.00 Zenekarok, néptánccsoportok bemutatói a Busóudvar színpadán 10.00 Tamburazenekarok és néptánccsoportok bemutatói a Selyemgyár Kulturális Negyed színpadán 10.00-12.00 Nyitott udvar, avagy készülődés a Bödönhajós csoporttal (Bajcsy-Zs. u. 54.) 10.00-16.00 Kézműves gyermek sarok Diaművek csapatával a Busóudvarban (belépődíjas) 10.30 Találkozás a Télűzők busócsoporttal a Busóudvarban 11.30 Délszláv táncház a Széchenyi téren, kísér: Misija Tamburazenekar 12.00 Találkozás a Kolompos busócsoporttal és ételkóstoltatás a Szerb templom udvarában 12.30 Busók csónakos átkelése a Dunán a Sokacrévbe 14.00 Busófelvonulás Kóló tér – Tomori utca – Dózsa György utca – Szabadság utca – Széchényi tér – Színház utca útvonalon 16.00 Busócsoportok érkezése a Selyemgyár Kulturális Negyedbe 16.00 Szabad farsangolás a busókkal a belvárosban 16.30 Farsangi koporsó vízrebocsátása a Bödönhajós busócsoport közreműködésével a kompkikötőnél 17.30 Máglyagyújtás és tánc a busókkal a Széchenyi téren 19.00 Délszláv táncház a piactéren a Kolo zenekarral

Február 16. (hétfő)

10.00-13.00 Interaktív farsangi gyermekfoglalkozás a Kanizsai Dorottya Múzeumban (Részvétel díj: 2000 Ft/gyermek, felnőtt kísérők számára a program ingyenes.)





Február 17. – Húshagyókedd, Farsangtemetés