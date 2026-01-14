Már csak néhány hét, s indul a télűzés: 17 éve a világörökség része a busójárás
Elkészült az idén február 12-én kezdődő busójárás részletes programterve. A hagyományt első magyarországi elemként vette fel az emberiség szellemi kulturális örökségének reprezentatív listájára az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete, az UNESCO 2009-ben.
Már csak néhány hét, s február 12-től ismét a busóké lesz Mohács, az esemény hat napjára természetesen ezúttal is rengeteg látogatót várnak. Szombaton és vasárnap érdeklődők tízezreinek fogadására készülnek a Duna-parti városban.
A télűző, tavaszköszöntő népszokás tradicionális elemei évszázadok óta változatlanok: borzas busóbundát, vászongatyát, bocskort öltő felnőttek faragott álarcokban, jellegzetes kellékekkel - tarisznyákkal, buzogányokkal, öles kereplőkkel és kolompokkal - felszerelkezve búcsúztatják a zord évszakot és várják a tavaszt.
A hatnapos rendezvény forgatókönyve kész: a látogatókat folklórműsorokkal, néptánccsoportok fellépésével, táncházakkal, busócsoportok bemutatóival, családi és gyermekprogramokkal várják a mohácsiak.
Na és persze a főszereplők, a busók és más maszkások is, ők a hírek szerint legalább ezerötszázan lesznek.
Idén egyébiránt már tizenhathét esztendeje, hogy világraszóló sikert könyvelhettek el a mohácsi busójárás hagyományának ápolói azzal, hogy Magyarországról az elsők között vették fel a télűző népszokást az emberiség szellemi világörökség listájára.
S míg néhány éve harminc-negyvenezren voltak kíváncsiak a mohácsi busójárásra, becslések szerint a látogatók összlétszáma legutóbb is meghaladta a százezret.
Amióta tehát 2009-ben felkerült a busójárás az emberiség szellemi öröksége közé, az érdeklődés megkétszereződött iránta.
Azonban nem csak a látogatók, hanem a helyiek körében is. Ennek ékes bizonyítéka, hogy a maszkások száma is megduplázódott a bő egy évtized során.
Mohácson gyakorlatilag minden családból beöltözik legalább egy valaki, a busójárás hagyományának oktatása pedig a helyi tanterv része.
Alább ízelítőt adunk a programokból, a teljes kínálatot cikkünk végén találják.
Kisfarsangkor, csütörtökön hagyományosan az Ifjúsági Centrumban tartják az első rendezvényt, majd háromnegyed háromtól indul a gyerekek felvonulása a Sokac-körtől. A Széchényi-téren közben gyermek tánc- és busócsoportok bemutatóját láthatjuk majd.
Pénteken délután a Széchényi és a Deák téren, valamint a Busóudvaron felállított szabadtéri színpadon busócsoportok és zenekarok mutatkoznak be és lépnek fel a közönség előtt.
Szombaton délelőtt a belvárosban kinyit a népművészeti- és kézműves vásár. A Busóudvarban látványfőzés közben ismerkedhetünk Mohács ízeivel, s közben zenekarok, busók és tánccsoportok bemutatóit nézhetjük, hallgathatjuk.
Délután kettőtől indul a Vigasság a busókkal a Síp utcába: farsangi játékok, szekérdíszítés, sokacbab látványfőzés és ételkóstolás szerepel a programok között.
Fél öttől keződik a Délszláv táncház a Széchenyi téren, kísér a Misija Tamburazenekar.
Farsangvasárnap, a busójárás fő napján annyiféle programból lehet majd választani, hogy most csupán kiemelünk néhányat a kínálatból: bepillanthatunk többek között a busók készülődésébe, zenekarok, táncosok, busócsoportok bemutatóit is láthatjuk.
A Sokac-révnél délután fél egykor kelnek át a csónakokkal a busók a Dunán.
A nap egyik fénypontja, a busócsoportok felvonulása délután kettőkor indul.
A busóavatás után kezdetét veszi az estig tartó szabad farsangolás és mulatság a belvárosban. A Széchényi tér közepén felállított máglyát fél hatkor gyújtják meg.
A busójárás zárónapján, kedden délután fél háromkor a Kóló térről indul a busócsoportok felvonulása. Négy órakor elkészül a hagyományos Busókép” és „Sokaclánykép” a városháza lépcsőjén, majd fél hatkor meggyújtják a máglyát.
Íme, a teljes program:
09.30 „Maszkot ölt apraja, nagyja” – Busójárás nyitórendezvénye az Ifjúsági Centrumban Közreműködik a Mohács Térségi Általános Iskola Széchenyi Iskolája, a Mohács Térségi Óvodaközpont Rókus Óvodája és Eötvös Óvodája
12.00 Népművészeti- és kézműves vásár a belvárosban
14.30 Kersics Anka emléktáblájának megkoszorúzása a Sokackörben (Táncsics M. u. 34.)
(közreműködik a Komšiluk együttes)
14.45 Farsangi felvonulás a Sokackörtől (Táncsics utca – Szabadság utca – Széchenyi tér)
15.00 A város utcáin és terein gyermek jankelék és kisbusók szabad farsangolása
15.15 Gyermek néptánccsoportok és busócsoportok bemutatói a Széchenyi téri színpadon
16.00 Busójárási eszközök bemutatója a Széchenyi téren
17.00 Hagyomány és Lélek – A Kalkán család négy nemzedékének busómaszkjai c. időszaki
kiállítás megnyitója a Kanizsai Dorottya Múzeumban
19.00 Délszláv táncház a piactéren Glasovi zenek
10.00 Népművészeti- és kézműves vásár a belvárosban
10.30 A Busóudvarban “A mi mohácsunk” című rajzpályázat kiállításmegnyitója
13.00 Trábert József Területi Német Népdaléneklési Verseny a Mohácsi Német Önkormányzat és a Park utcai Katolikus Általános Iskola és Óvoda közös rendezésében, Helyszín: Német Nemzetiségi Ház (Kossuth L. u. 51.)
15.15 Néptánccsoportok és zenekarok bemutatkozása a Széchenyi téri színpadon
15.15 Néptánccsoportok, busócsoportok és zenekarok bemutatkozása a Deák téri színpadon
17.00 „Maszkok, busókellékek és egyéb népművészeti tárgyak” – busómaszk-faragók és más népművészeti tárgyalkotók munkáiból kiállítás – megnyitó a Mohácsi Kossuth Teátrum Művelődési Házban – Közreműködik: Orašje zenekar
18.00 Zora zenekar koncertje a Deák téren
19.00 Délszláv táncház a piactéren a Misija zenekarral
09.00 Népművészeti- és kézműves vásár a belvárosban
09.00-12.00 A hagyományos mohácsi sokac viseletdarabok készítésének műhelytitkai Darabos Antalné Maca néni közreműködésével (workshop) a Kanizsai Dorottya Múzeumban
10.00 Tamburazenekarok, néptáncegyüttesek, busócsoportok bemutatói a Széchenyi téri színpadon
10.00 Tamburazenekarok, néptáncegyüttesek, busócsoportok bemutatói a Deák téri színpadon
10.00 Tamburazenekarok, néptáncegyüttesek, busócsoportok bemutatói a Selyemgyár Kulturális Negyed színpadán
10.00 Tamburazenekarok, néptáncegyüttesek, busócsoportok a Busóudvar színpadán
10.00 „Mohácsi ízek” látványfőzés a Busóudvarban
10.00-16.00 Kézműves gyermek sarok Diaművek csapatával a Busóudvarban (belépődíjas)
10.45 Magyar táncház a Széchenyi téren, kísér: Szemző Angéla és zenekara
11.00 A Szerb templom udvarában ismerkedés a szerb gasztronómiával a Vragolani busócsoport közreműködésével
14.00-18.00 óráig „Veselje sa Bušama” – „Vigasság a busókkal” farsangi játékok, szekérdíszítés, sokacbab látványfőzés és ételkóstoltatás a Síp utcában
16.30 Délszláv táncház a Széchenyi téren, kísér: Misija Tamburazenekar
18.00 Poklade zenekar koncertje a Deák téren
19.00 Délszláv táncház a piactéren a Zora zenekarral
09.00 Népművészeti- és kézműves vásár a belvárosban
09.00 Nyitott udvar – betekintés a „Télűzők” busócsoport farsangi készülődésébe (Vörösmarty u. 7/b. Barics Halbolt)
09.00-11.00 Betekintés a szigetből átkelő csoportok készülődésébe a Dunai Átkelés és a Nagy Durranás busócsoportokkal – gyülekező a szigeti oldali révnél
09.00-12.00 Látványfaragás a Kanizsai Dorottya Múzeumban Udvardi Krisztián maszkfaragóval
10.00 Tamburazenekarok, néptáncegyüttesek, busócsoportok bemutatói a Széchenyi téri színpadon
10.00 Tamburazenekarok, néptáncegyüttesek, busócsoportok bemutatói a Deák téri színpadon
10.00 Zenekarok, néptánccsoportok bemutatói a Busóudvar színpadán
10.00 Tamburazenekarok és néptánccsoportok bemutatói a Selyemgyár Kulturális Negyed színpadán
10.00-12.00 Nyitott udvar, avagy készülődés a Bödönhajós csoporttal (Bajcsy-Zs. u. 54.)
10.00-16.00 Kézműves gyermek sarok Diaművek csapatával a Busóudvarban (belépődíjas)
10.30 Találkozás a Télűzők busócsoporttal a Busóudvarban
11.30 Délszláv táncház a Széchenyi téren, kísér: Misija Tamburazenekar
12.00 Találkozás a Kolompos busócsoporttal és ételkóstoltatás a Szerb templom udvarában
12.30 Busók csónakos átkelése a Dunán a Sokacrévbe
14.00 Busófelvonulás Kóló tér – Tomori utca – Dózsa György utca – Szabadság utca – Széchényi tér – Színház utca útvonalon
16.00 Busócsoportok érkezése a Selyemgyár Kulturális Negyedbe
16.00 Szabad farsangolás a busókkal a belvárosban
16.30 Farsangi koporsó vízrebocsátása a Bödönhajós busócsoport közreműködésével a kompkikötőnél
17.30 Máglyagyújtás és tánc a busókkal a Széchenyi téren
19.00 Délszláv táncház a piactéren a Kolo zenekarral
10.00-13.00 Interaktív farsangi gyermekfoglalkozás a Kanizsai Dorottya Múzeumban (Részvétel díj: 2000 Ft/gyermek, felnőtt kísérők számára a program ingyenes.)
10.00-14.00 Busó Iskola bemutatja: Kreatív busóálarc készítés kicsiknek és nagyoknak a Busóudvarban (belépődíjas)
13.00-17.00 Busós kézműves játszóház régi és új alkotófeladatokkal, a Pándy Kálmán Otthon szervezésében, a Busóudvarban (belépődíjas)
14.00 Busócsoportok gyülekezője a Kóló téren
14.30 Busócsoportok felvonulása a Kóló tér – Bakács utca – Dózsa György utca – Szabadság utca – Széchényi tér útvonalon
15.30 Találkozás a Rodbina busócsoporttal a Busóudvarban
16.00 Szabad farsangolás a város utcáin
16.00 „Busókép” és „Sokaclánykép” a Városháza lépcsőjén
17.30 Máglyagyújtás, koporsóégetés a Buso Club közreműködésével a Széchenyi téren
19.00 Délszláv táncház a piactéren a Planina zenekarral
