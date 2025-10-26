Frontális karambolhoz riasztották a mentőket Baranyában
2025. október 26. vasárnap 17:10
Szemből egymásba rohant két személykocsi a 66-os főút Mánfa és Pécs közötti szakaszán vasárnap délután.
A 7-es kilométernél történt balesethez a pécsi és a komlói hivatásos tűzoltókat riasztották. Az egyik járműben ketten ültek, ők ki tudtak szállni járművükből.
A másik kocsiban csak a sofőr utazott, őt a mentőszolgálat munkatársaival közösen a tűzoltók emelték ki az autóból.
A főút érintett szakaszán átmenetileg csak félpályán haladhat a forgalom.
Forrás: Katasztrófavédelem
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Frontális karambolhoz riasztották a...
- Esővel, széllel kezdődik a hét, aztán...
- Sorházban csaptak fel a lángok, egy...
- Két baranyai város kerül a NAV...
- Schubert Olívia személyében baranyai...
- Egyházmegyei kitüntetéseket adott...
- Lottó, lottó, a heti remény: itt van...
- Fontos határidő közeleg, több...
- Nagyon káros, ezért ne etessük a...
- A Vatikánban fogadja Orbán Viktort...