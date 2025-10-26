Frontális karambolhoz riasztották a mentőket Baranyában

Szemből egymásba rohant két személykocsi a 66-os főút Mánfa és Pécs közötti szakaszán vasárnap délután.

A 7-es kilométernél történt balesethez a pécsi és a komlói hivatásos tűzoltókat riasztották. Az egyik járműben ketten ültek, ők ki tudtak szállni járművükből.

A másik kocsiban csak a sofőr utazott, őt a mentőszolgálat munkatársaival közösen a tűzoltók emelték ki az autóból.

A főút érintett szakaszán átmenetileg csak félpályán haladhat a forgalom.