Folytatják a pécsi fővonalon a felúíjást, jön a pótlóbuszozás, változik a menetrend

A pécsi fővonalon szeptemberben és októberben folytatják azokat a kiemelt karbantartási folyamatokat, amelyek célja a sebességkorlátozások megszüntetése, a Budapest és Pécs közötti a vonatközlekedés pontosabbá tétele. A munkálatok miatt szeptember 23-tól három hétig autóbuszok közlekednek Dombóvár, Szentlőrinc és Pécs között, tudatta a Mávinform a honlapján.

Azt írták, november második felére tervezett éjszakai váltó- és vágány-utószabályozási munkálatokat követően teljesen megszűnnek az érintett szakaszon 1 perces késéseket okozó sebességkorlátozások.

Mint emlékezetes, a nyár első felében Simontornyán a pályahálózat felújítását, a Sió-híd karbantartását végeztük, továbbá Pincehelynél átépítettük a 61-es főút közúti-vasúti átjáróját. A pályaállapotok javítását szeptember 27-ig éjszakánként Sárbogárd, Keszőhidegkút-Gyönk és Dombóvár között folytatjuk, ekkor két ütemben mintegy 80 kilométeren szabályozzuk a vágányokat. Ez nem jár a menetrend módosításával.



Szeptember 23-tól, Mecsekalja-Cserkút állomáson elkezdjük a pálya felújítását, valamint Pécs és Mecsekalja-Cserkút között 1300 méteren ívkorrekciót, síncseréket végzünk, ekkor jelentősen módosul a menetrend a pécsi fővonalon - október 12-ig. Budapest és Pécs között a vágányzár ideje alatt eltérő szakaszokon, részlegesen pótlóbuszos utazásra és a vasútitól eltérő eljutási időre kell számítani. Kérjük utasainkat, hogy ne megszokásból induljanak útnak: indulás előtt tájékozódjanak az ideiglenes menetrendről a MÁV-csoport hivatalos felületein!

A munkálatokat tudatosan a Keleti pályaudvaron szeptember 20-ig tartó pályafelújítás befejezését követően kezdjük el, illetve folytatjuk a pécsi fővonal legdélibb szakaszán. Itt a karbantartás idején természetesen szünetelni fog a vonatforgalom. (A módosított menetrend és a vonatpótlás tervezésénél tehát a pályaszakasz teljes kizárását figyelembe kellett vennünk.)

A korlátozás ideje alatt érvényes menetrendek elérhetőek a MÁV-csoport honlapján, valamint az elektronikus, online felületeinken (MÁV és MÁV+ applikáció, jegy.mav.hu) is megtervezhetik utasaink az utazásukat.

Menetrendi változások

Mecsek InterCityk

A Keleti pályaudvar és Dombóvár között a Mecsek InterCityk változatlan menetrend szerint járnak, Dombóvár és Pécs között pótlóbuszok szállítják az utasokat. A pótlóbuszok a közút vonalvezetése miatt két útvonalon, jellemzően 20-30 perccel hosszabb menetidővel közlekednek.

Az egyik pótlóbusz Dombóvár - Szentlőrinc - Szigetvár között közlekedik, enyhítve annak hátrányait, hogy a vágányzár ideje alatt nem csatlakoznak a Mecsek InterCityk pótlóbuszai és a Pannónia InterRégiók. A buszok Szigetvárról a Pannónia InterRégiók menetrendjéhez képest 19 perccel korábban, Szentlőrincről a Mecsek InterCityk megszokott menetrendjéhez képest 29-33 perccel korábban indulnak.

A másik pótlóbusz Dombóvár és Pécs között, Szentlőrinc érintése nélkül közlekedik. A Pécsről induló pótlóbuszok a vonatok eredeti menetrendjéhez képest 18-20 perccel korábban indulnak.

Dombóvár-Pécs személyvonatok

Pécs felé a személyvonatok csak Dombóvár és Szentlőrinc között közlekednek, néhány járat módosított menetrend szerint a hivatásforgalomhoz - munkába, iskolába járáshoz - igazítva. Szentlőrinc és Pécs között pótlóbuszok közlekednek.

Dombóvár felé a vonatok helyett Pécs és Szentlőrinc között pótlóbuszok közlekednek, melyek Pécsről a megszokott menetrendhez képest 14 perccel korábban indulnak. A vonatok csak Szentlőrinc és Dombóvár között közlekednek, kismértékben módosított menetrend szerint.

Tenkes expresszek

A péntek esténként a Déli pályaudvarról Pécsre tartó Tenkes expressz (1818) csak Szentlőrincig közlekedik az eredeti menetrendje szerint, Szentlőrinctől Pécsig pótlóbusz szállítja az utasokat.

A vasárnap esténként a fővárosba induló Tenkes expressz (1811) csak Szentlőrinctől közlekedik, a megszokott menetrendje szerint. Pécs és Szentlőrinc között pótlóbusz szállítja az utasokat, amely a csatlakozás biztosítása érdekében Pécsről 12 perccel korábban, 21:14-kor indul.

Fenyves sebesvonatok

A Fenyves sebesvonatok csak Tapolca és Dombóvár között járnak, Dombóvár alsó és Tapolca között a megszokott menetrend szerint. Dombóvár és Pécs között pótlóbuszok szállítják az utasokat. A pótlóbuszok a közút vonalvezetése miatt két útvonalon, jellemzően 10-35 perccel hosszabb menetidővel közlekednek.

Az egyik pótlóbusz Dombóvár-Szentlőrinc között közlekedik. Szentlőrincről a Fenyves expresszek megszokott menetrendjéhez képest 31-36 perccel korábban, 6:13-kor és 14:16-kor indulnak, míg oda 34-36 perccel később érkeznek.

A másik pótlóbusz Dombóvár-Pécs között közlekedik, köztes megállás nélkül. Pécsről 8-16 perccel korábban, 6:11-kor és 14:14-kor indulnak, míg oda 1-6 perccel korábban, vagy 14 perccel később érkeznek.

Pannónia InterRégiók

A Pannónia InterRégiók csak Szombathely és Szentlőrinc között közlekednek. Szentlőrinc és Pécs között pótlóbuszok szállítják az utasokat, amelyek Pécsről 7 perccel korábban indulnak a megszokott menetrendhez képest.

Barcs-Pécs személyvonatok

A Barcs és Pécs között közlekedő személyvonatok csak Barcs és Szentlőrinc között járnak, jellemzően a megszokott menetrend szerint. Szentlőrinc és Pécs között pótlóbuszok közlekednek, amelyek Pécsről 9-14 perccel korábban indulnak a vonatok megszokott indulásához képest.



A felújítási munkálatokról

A pécsi fővonalon a több ütemre tervezett őszi karbantartási folyamat első fázisaként szeptember 27-ig éjszakánként Sárbogárd és Keszőhidegkút-Gyönk, majd pedig Keszőhidegkút-Gyönk és Dombóvár között, összesen 80 kilométeren szabályozzuk a vágányokat nagy gépek segítségével. A szabályozással több helyszínen kijavítjuk a pályahibákat, illetve megelőzzük azokat és a sebességkorlátozások bevezetését. Ebben az időszakban egyes hajnali vonatok helyett Dombóvár és Pincehely között pótlóbuszok közlekednek. (A pécsi fővonalon a Keleti pályaudvar vágányainak felújítása miatt is módosított menetrend érvényes szeptember 20-ig.)

Szeptember 23-tól október 12-ig kezdjük meg Mecsekalja-Cserkút állomás pályahálózatának jelentős karbantartását, valamint Pécs és Mecsekalja-Cserkút között 1300 méteren ívkorrekciót végzünk, ún. hosszúsíneket fektetünk le. Mecsekalja-Cserkút állomás 2. vágányán a peronoknál felépítménycserét, a 3. vágányon a pálya megerősítését végezzük, ún. hosszúsíneket és váltókat is cserélünk. A pécsi Állomás utcai - Mecsekalja-Cserkút állomásnál lévő - átjárót is karbantartjuk, annak érdekében, hogy a közúton közlekedők kényelmesebben, zökkenőmentesebben tudják használni és a vonatok is korlátozás nélkül tudjanak keresztülhaladni.

A saját forrásból végzett rekonstrukció során váltókat cserélünk, 200 méteren alépítmény-megerősítéses vágánycserét, 1300 méteren pedig ívkorrekciót végzünk, több mint 600 vasbetonaljat cserélünk, 1800 tonna zúzottkövet és 900 tonna alépítményjavító anyagot dolgozunk be a pályába, 20 darab 120 méteres hosszúsínt fektetünk le, továbbá egy útátjárót is átépítünk.

A pályafelújítás - a MÁV Pályaműködtetési Zrt. kivitelezésében - mintegy 80-100 szakember közreműködésével - nagymunkagépekkel, hosszúsín-szállító szerelvénnyel, szabályozó gépekkel, óriás daruval, kotrókkal és közúti munkagépekkel, vasútüzemi és közúti járművek, teherautók bevonásával zajlik majd, amelyet a MÁV saját forrásából, mintegy 750 millió forintból valósítunk meg.

November második felében kerül sor az utószabályozásokra a technológiai előírások alapján, ezt azonban éjszaka végezzük, így akkor nem kell módosítani napközbeni vonatok menetrendjét. A szabályozásokat követően Mecsekalja-Cserkút állomáson 60-ról 120 km/órára fogjuk emelni az engedélyezett pályasebességet.

Zajhatások, útlezárások

A felújítás ideje alatt rakodás, depózás, szóródó anyagok szállítása, valamint nagygépekkel végzett munkák miatt nagyobb zajhatásra lehet számítani az érintett lakott területeken is. Éjszakánként szeptember 14-től 19-ig Sárbogárd és Keszőhidegkút-Gyönk, 22-től 27-ig Keszőhidegkút-Gyönk és Dombóvár között, majd pedig szeptember 23-tól október 12-ig Mecsekalja-Cserkút állomáson, valamint Pécs és Mecsekalja-Cserkút között nappal és éjszaka egyaránt zajlanak a fenti tevékenységek.

Mecsekalja-Cserkútnál teljes szélességében lezárják Pécsen a vasúti fővonalat és az Állomás utcát keresztező átjárót október 2-től 11-ig, a kijelölt 57-es számú úton (Pécs, Nyugati ipari út) és az 5816-os számú úton (Pécs-Kertváros - Pellérd) kerülőúton lehet közlekedni.



Pécs vasútállomás, P+R parkoló

Szeptember 22-én, hétfőn 6 órától lezárják a pécsi vasútállomás mellett található P+R parkolót.

A vágányzár miatt közlekedő pótlóbuszok Pécsen a vasútállomás melletti P+R parkolóból indulnak és oda is érkeznek, ezért a munkálatok ideje alatt az autósok nem használhatják ezt a parkolót. Az állomás területén korlátozott a díjmentes parkolás, így annak megközelítéséhez javasoljuk a közösségi közlekedés használatát."