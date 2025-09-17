Elhunyt a legendás pécsi tanár, Vörös József

Életének 78. évében elhunyt a PTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Babits Mihály Gimnáziumának volt igazgatóhelyettese, matematika-fizika szakos tanára. Vörös József sokak számára volt meghatározó pedagógus.







Az intézmény Facebook-oldalán tette közzé a hírt:

„Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy kedd délután 78 éves korában elhunyt Vörös József, matematika-fizika szakos kollégánk, barátunk, iskolánk volt igazgatóhelyettese.

Vörös tanár úr 1973-tól 2014-ig szolgálta közösségünket rendíthetetlen elkötelezettséggel. Az iskolánkban töltött hosszú évtizedek alatt fiatalok százait varázsolta el irodalmi szépséggel megfogalmazott mondataival, logikus gondolatmeneteivel, amelyekből sugárzott az élet és a szakma szeretete. Iskolánk elismerését, hírnevét segítette a feledhetetlen fizikaórák megtartásával, ahol a természettudományos műveltség megalapozása mellett tanári elveinek megfelelően mindig maradt idő az általános műveltség mélyítésére is. Pedagógiai tevékenységét egyszerre hatotta át a tudomány tisztelete és az erkölcsi értékek átadásának felelőssége. Osztályfőnökként is hitte, hogy az igazi nevelés a tudás mellett jellemet is formál. Következetessége mögött a diákjai iránt érzett szeretet és felelősség húzódott meg.

Csapatjátékos volt nem csak a munkában, hanem a tanári focicsapat oszlopos tagjaként, az évtizedeken át működő közös sporttevékenység nélkülözhetetlen tagjaként is. A sport élete része volt, még ebben a tanévben is teniszezett.

Huszonnégy éven át három igazgató mellett dolgozott igazgatóhelyettesként fáradhatatlanul iskolánkért, mindig a közösség érdekeit tartva szem előtt. Szilárd erkölcsi tartása és kiegyensúlyozottsága példát mutatott mind kollégáinak, mind tanítványainak. Sok éven át vezette a fizika munkaközösséget. Szervező tevékenységének köszönhetően az iskolánkban folyó természettudományos oktatás stabil alapokat kapott. Pótolhatatlan volt munkája a biológia- fizika osztálytípusunk megálmodásában, létrehozásában, évtizedekben mérhető működtetésében. A természettudományos labor létrehozásában projektvezetőként tevékenykedett, szakmaiságában, minőségi megjelenésében is az ő lelkületét tükrözi.

Számos tanítványát terelte a tanári pálya felé, szakvezetői tevékenységének köszönhetően átfogó gondolkodása még sokáig jelen lesz a fizikaoktatás szellemiségében. Hosszú éveken át szervezte intézményünkben mindenki elégedettségére a közép és emelt szintű érettségik lebonyolítását, és mindenkire odafigyelve szerkesztette munkavégzésünk lelkét, az órarendet.

Távozásával nemcsak egy kiváló pedagógust, hanem egy példamutató embert veszítettünk el. Emléke munkájában, tanítványaiban és mindazokban él tovább, akiknek életét gazdagította.

Hiányát már nyugdíjazása óta érezzük annak ellenére, hogy sokszor itt volt, meglátogatta iskolánkat. Emlékét mély barátsággal őrizzük.

Nyugodjon békében! Barátai, munkatársai" - zárul a bejegyzés.