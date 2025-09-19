Baleset miatt teljes útzár van a 6-os főúton Baranyában

Súlyos baleset történt a 6-os főút baranyai szakaszán, Kacsóta és Nagypeterd között pénteken reggel, közölte az Útinform. Három személyautó és biciklis ütközött, összesen hatan sérültek meg.

A főutat a mentés és a helyszínelés idejére az érintett szakaszon teljes szélességében lezárták.

