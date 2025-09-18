Emberölés kísérletéért ítéltek el egy nőt Pécsett

A Pécsi Ítélőtábla az ügyészség fellebbezése alapján testi sértés helyett emberölés kísérletében állapította meg a bűnösséget.

A középkorú nő tizenhat éve élt egy konfliktusokkal terhelt élettársi kapcsolatban Tolna

településen. 2023. február 17. napján a pár ismét összevitatkozott, majd a veszekedésből lökdösődés lett, amelynek következtében a nő kétszer is elesett.

A vita hevében a nő a kamrából előhozott sodrófával először hátba, majd fejbe ütötte a párját.



A sértett védekezésül kicsavarta a nő kezéből a sodrófát, ezért ő a konyhaszekrényből

kikapott egy kést, amellyel mellkason szúrta a férfit.



Az első fokon eljárt Szekszárdi Törvényszék a vádlottat életveszélyt okozó testi sértés

bűntettében mondta ki bűnösnek, ezért 2 év szabadságvesztésre és 2 év közügyektől

eltiltásra ítélte.



Az ítélet ellen az ügyész a vádlott terhére, emberölés bűntette kísérletének

megállapításáért és a büntetés súlyosításáért, a vádlott és védője enyhítés érdekében

fellebbezett.



A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség a szakértői bizonyítás megismétlését indítványozta,

amely eredményre vezetett. A másodfokú bíróság megállapította, hogy kizárólag a

vádlott szúró mozdulata okozta a mellkasi sérülést, ahhoz a sértett a késbe dőléssel

nem járult hozzá.



A fentiek miatt a cselekményt emberölés bűntette kísérletének minősítette, a büntetést

pedig 3-3 év szabadságvesztésre, illetve közügyektől eltiltásra súlyosította. Az ítélet

jogerős.