Orbán Viktor: ha nemzeti kormány van, nincsenek migránsok és van biztonság

Nincs egyetértés Magyarországon a migráció ügyében: ha nemzeti kormány van, amelyik nem fél, sőt bátor és szembeszáll Brüsszellel, akkor nincsenek migránsok és van biztonság, ha brüsszelpárti kormány lesz Magyarországon, akkor lesznek migránsok és nem lesz többé biztonság - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában pénteken.

Orbán Viktor azt mondta, Röszkénél derült ki, hogy a migránsoknak mobiltelefonjaik vannak, hogy összehangolt akcióra képesek, inkább katonai jellegű a mozgásuk és nem pedig a menekültekre emlékeztető, ott derült ki, hogy bankkártyáik vannak, hogy szervezett embercsempész-hálózatok mozgatják őket, és ott derült ki, hogy az egész mögött Soros György civil szervezeteinek hálózata húzódik meg.

A kormányfő elmondta, a legerősebb tapasztalatai mégsem Röszkéhez kötődnek, hanem a debreceni, a bicskei menekülttáborokban tett látogatásaihoz. Amikor a debreceni migránstábort bezáratta, ha engedte volna, a vállukon vitték volna az emberek a debreceni főutcán - mondta.

A kormányfő kifejtette: azért léptek ki az Európai Néppártból, mert a migráció ügyében nem tudtak velük dűlőre jutni. A Tisza "oda ment be", az Európai Néppártba, nyilván megegyeztek - mondta.

Orbán Viktor rámutatott: a migráció ügyében magukon kívül senkiben nem bízik. Felidézte, hogy a Tisza Párt megszavazta Brüsszelben a Magyarország számára katasztrofális migrációs paktum gyorsított bevezetését és a migránsok emelt összegű anyagi támogatását.

Kitért arra is, hogy ahová beengedték a migránsokat, ott a közbiztonság drasztikusan leromlott, a közterek veszélyesek, egyes városnegyedek lakhatatlanok, el is költöznek onnan a helyi lakosok. A bűnbandák száma, nyílt utcai összecsapása is meglepetés nélküli részévé vált a nyugat-európai életnek - tette hozzá.

A kormányfő értékelése szerint ennél nagyobb baj, hogy ezt a hibát nem lehet kijavítani. A nyugati világ megváltozott és nem is tudnak vele mit kezdeni - fogalmazott.