Lesz olyan hely az országban, ahol havas lesz a táj csütörtökön
2025. december 24. szerda 19:30
Az ország délnyugati felén folytatódik a csapadékos idő, az esőt ma napközben nyugat felől síkvidéken is egyre többfelé havas eső, hó váltja fel.
Estétől a csapadékzóna gyengül, de csütörtök reggelig síkvidéken nagyrészt vékony hóréteg, míg a Nyugat-Dunántúlon és a magasabban fekvő helyeken ennél vastagabb, akár 5-10 cm-es hóréteg is kialakulhat.
Szombaton legfeljebb helyenként fordulhat elő gyenge csapadék - nyugat felé haladva egyre inkább havas eső, hó formájában.
Az északkeleti szelet ma nagy területen kísérhetik élénk, főleg északkeleten erős lökések, majd hajnaltól fokozatosan veszít erejéből a légmozgás.
Hajnalban általában -2, +3 fok valószínű, de az északkeleti, kevésbé felhős tájakon ennél pár fokkal hidegebb is lehet.
A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 0 és +7 fok között várható, nyugaton lesz a hidegebb, keleten pedig az enyhébb idő.
MTI
