Egy hónapja nyoma veszett egy 17 éves pécsi lánynak
2025. szeptember 17. szerda 13:22
A Pécsi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó Horváth Dorottya ügyében.
A 17 éves lány augusztus 14-én egy pécsi gyermekotthonból távozott engedély nélkül, azóta nem adott életjelet magáról, tartózkodási helye ismeretlen. A felkutatására tett rendőri intézkedések eddig nem vezettek eredményre.
A lány körülbelül 160 cm magas, normál testalkatú, szeme barna, haja hosszú, sötétbarna.
Utolsó ismert ruházata: fekete haspóló, szürke melegítőnadrág.
A Pécsi Rendőrkapitányság kéri, aki a képen látható lányt felismeri, vagy jelenlegi tartózkodási helyéről információja van, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenes Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámán, a 112-es központi segélyhívón, vagy jelentkezzen személyesen a Pécsi Rendőrkapitányságon!
