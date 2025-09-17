Két autó ütközött Mohács határában, mentőre is szükség volt

Összeütközött két személykocsi Mohácsnál, az 56-os főút 49-es kilométerénél kedden reggel.

Az 57-es főúti csomópont közelében történt balesethez a város hivatásos tűzoltói vonultak, a raj áramtalanított.

Mindkét autóban csak annak vezetője utazott, a két sofőrhöz mentő érkezett.

A baleset miatt a főút érintett szakaszán forgalmi korlátozásra kell számítani.