Két autó ütközött Mohács határában, mentőre is szükség volt
2025. szeptember 17. szerda 07:40
Összeütközött két személykocsi Mohácsnál, az 56-os főút 49-es kilométerénél kedden reggel.
Az 57-es főúti csomópont közelében történt balesethez a város hivatásos tűzoltói vonultak, a raj áramtalanított.
Mindkét autóban csak annak vezetője utazott, a két sofőrhöz mentő érkezett.
A baleset miatt a főút érintett szakaszán forgalmi korlátozásra kell számítani.
Forrás: Katasztrófavédelem
