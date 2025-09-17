Hazudtak reggel, éjjel meg este: 19 éve került nyilvánosságra Gyurcsány hazugságbeszéde

Az őszödi beszéd nélkül nem lehet érteni a magyar politikát, a szöveg megrázta az országot, már aznap este spontán tüntetések szerveződtek a fővárosban és több vidéki városban is. A rendőrség gumilövedékeket, vízágyút vetett be a hetekig tartó tüntetések során.



„Elkúrtuk! Nem kicsit, nagyon!" - ez Gyurcsány Ferenc 19 évvel ezelőtti, őszödi hazugságbeszédének egyik legtöbbet idézett mondata. A bukott miniszterelnök 2006. május 26-án, egy hónappal a parlamenti választási győzelem után, az MSZP-frakció zárt ülésén ismerte be azt, hogy kormányzásuk alatt hazudtak az embereknek.

„Majdnem beledöglöttem, hogy másfél évig úgy kellett tenni, mint hogyha kormányoztunk volna. E helyett hazudtunk reggel, éjjel, meg este."

Ez hangzott el Gyurcsány Ferenc beszédében. A trágár szónoklat egyes részletei szeptember 17-én délután szivárogtak ki. A beszéd megrázta az országot, már aznap este spontán tüntetések szerveződtek a fővárosban és több vidéki városban is.

Tüntetők rohamozzák meg a Magyar Televízió épületét a kormány lemondását követelve. (Fotó: MTI Fotó: Szigetváry Zsolt)

Másnap, amikor nyilvánvalóvá vált, hogy Gyurcsány Ferenc nem kíván lemondani, elszabadultak az indulatok. A demonstrálók az MTV Szabadság téri székháza elé vonultak, majd benyomultak az épületbe. Később hatósági vizsgálóbizottság derítette ki, hogy a rendőröket szakszerűtlenül irányították, védőfelszerelésük pedig hiányos volt.

Az őszi tüntetések legvéresebb napja éppen az 1956-os forradalom 50. évfordulójára esett. Október 23-án ugyanis a rendőrség a kormányellenes tüntetőket szándékosan a Fidesz és a KDNP ünnepi nagygyűlése felé terelte.

A brutális tömegoszlatás közben az azonosító jelzést nem viselő rendőrök könnygázgránátot, vízágyút, gumilövedéket vetetettek be a békés tömeg ellen, súlyos, maradandó sérüléseket okozva ezzel sok civilnek. Volt, akinek a szemét lőtték ki, másokat a rendőrségi fogdán bántalmaztak, vagy aláztak meg.

Vízágyúval oszlatják a tömeget a Blaha Lujza térnél 2006 őszén Budapesten. (Fotó: MTI /Kollányi Péter)

Egy rendőr gumilövedéket készül kilőni a Dohány utcánál 2006. szeptember 21-én. (Fotó: MTI Fotó: Füzesi Ferenc).

Címlapképünkön: Gyurcsány Ferenc miniszterelnök és Simon Gábor szocialista képviselő a Parlament üléstermében a plenáris ülésen, mielőtt az Országgyűlés bizalmi szavazást tartott volna a kormányfőről 2006. október 6-án. Valamennyi MSZP-s és SZDSZ-es képviselő bizalmat szavazott Gyurcsány Ferencnek a történtek után (Fotó: MTI Fotó: Kovács Tamás)