Fagyira dinnye? A NAV baranyai ellenőrei bevállalják!
2026. június 21. vasárnap 17:55
A NAV baranyai munkatársai június 22. és 28. között hétfőn Komlón, csütörtökön Pécsett, Uránvárosban a fagylaltárusokat és a cukrászdákat, a vármegye egész területén pedig a szezonális zöldségeket és gyümölcsöket értékesítőket ellenőrzik.
A revizorok vizsgálják a számla- és nyugtaadást, a pénztárgépek üzemeltetésével, használatával kapcsolatos előírások betartását, a foglalkoztatottak társadalombiztosítási bejelentését, valamint a jövedéki termékek eredetét, birtoklásuk jogszerűségét.
Forrás: NAV
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Fagyira dinnye? A NAV baranyai...
- Leállt a vasúti közlekedés a...
- Lángra kapott egy autó Pécsett, aztán...
- Aki teheti, most vegye ki a...
- Változott a buszmenetrend Baranyában,...
- Délutántól zivatarok csaphatnak le...
- Megdőlt szombaton az országos...
- Brutálisan erős UV-B sugárzásra...
- Fák árnyékában kicsit megpihenni...
- Jön a napforduló, kezdődik a...