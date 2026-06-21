Fagyira dinnye? A NAV baranyai ellenőrei bevállalják!

A NAV baranyai munkatársai június 22. és 28. között hétfőn Komlón, csütörtökön Pécsett, Uránvárosban a fagylaltárusokat és a cukrászdákat, a vármegye egész területén pedig a szezonális zöldségeket és gyümölcsöket értékesítőket ellenőrzik.

A revizorok vizsgálják a számla- és nyugtaadást, a pénztárgépek üzemeltetésével, használatával kapcsolatos előírások betartását, a foglalkoztatottak társadalombiztosítási bejelentését, valamint a jövedéki termékek eredetét, birtoklásuk jogszerűségét.