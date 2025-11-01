Ez aztán hatalmas: kapitális méretű harcsát fogott egy horgász Mohácsnál
2025. november 01. szombat 18:05
Elképesztő számok: 225 centiméter hosszú, 102 kilogramm súlyú harcsát fogott a Dunában szombaton egy mohácsi horgász, Hajósovics Márk.
A párját ritkító fogásról a Bushó Fishing csapata számolt be.
Azt írták, a csónakba horgásztársa, Titzz László segített beemelni a hatalmas halat.
Hozzátették, "természetesen a jó harcsa visszakerült a helyére, mert a nagy harcsa mindig párban jár."
A halat úgynevezett vertikális pergető módszerrel sikerült horogra csalni. Ennek lényege, hogy a ragadozók számára kívánatos mozgást nem a műcsali oldalirányú, hanem függőleges mozgatásával érik el.
Súlyát tekintve tudomásunk szerint ez a hal tartja mától a magyarországi dunai rekordot.
2024 szeptemberében Süttőnél egy 240 cm-es, 91 kg-os harcsa akadt horogra, ez a leghosszabb kifogott példány.A Duna eddigi legnagyobb számító harcsáját 2025 márciusában fogták ki a Duna romániai szakaszán: egy
287 cm hosszú és 137 kg tömegű példányt.
M. B. - Fotó: Facebook/Busó Fishing
