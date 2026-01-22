Érkezik az enyhülés, de éjjel még ónos eső is eshet

Estétől egyre nagyobb eséllyel, pénteken már csak elszórtan lehet időszakos gyenge vegyes halmazállapotú csapadék, egyes részeken akár ónos eső is.

Az Észak-Dunántúlon napközben helyenként élénk lökések kísérhetik a keleties szelet.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően -8 és -1 fok között alakul, de az északnyugati, nyugati tájakon mérhetünk ennél néhány fokkal alacsonyabb értékeket is.

A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken többnyire -2 és +2 fok között alakul, de a délkeleti határ közelében ennél pár fokkal melegebb is előfordulhat.

