Érkezik az enyhülés, de éjjel még ónos eső is eshet
2026. január 22. csütörtök 16:46
Estétől egyre nagyobb eséllyel, pénteken már csak elszórtan lehet időszakos gyenge vegyes halmazállapotú csapadék, egyes részeken akár ónos eső is.
Az Észak-Dunántúlon napközben helyenként élénk lökések kísérhetik a keleties szelet.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően -8 és -1 fok között alakul, de az északnyugati, nyugati tájakon mérhetünk ennél néhány fokkal alacsonyabb értékeket is.
A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken többnyire -2 és +2 fok között alakul, de a délkeleti határ közelében ennél pár fokkal melegebb is előfordulhat.
MTI - Fotó: MTI/Kocsis Zoltán
