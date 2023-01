Elhunyt Leonard Lajos, a pécsi belváros legendássá vált körzeti megbízottja

Névjegy

Pécsett, 1937-ben született Leonárd Lajos. Pék volt az eredeti szakmája. Az 1960-as évek elején lépett be a rendőrség kötelékébe. Körzete a pécsi történelmi belváros volt. Onnan is ment nyugdíjba, 56 évesen, törzszászlósként. Később, belügyminiszteri külön engedéllyel, a városi kapitányságon, a főkapunál még teljesített szolgálatot. Évekkel utána egy közbiztonsági programot is eleveztek róla. Három éve lett özvegy, egy felnőtt lánya, meg egy fia van.