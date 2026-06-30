Egymás után lobbantak fel a szabadtéri tüzek Baranyában

Mozgalmasan indult a hét a Baranya vármegyei tűzoltóknak, akiket hétfőn több szabadtéri tűzhöz is riasztottak.

Teljes terjedelmében égett egy mezőgazdasági munkagép tegnap délelőtt Kishajmás külterületén. A jármű vezetője aratási munkálatok közben észlelte a füstöt, a tűz a munkagépről a gabonatáblára is átterjedt. Az esethez a sásdi és komlói hivatásos tűzoltókat riasztották, akik több irányból dolgozva eloltották a lángokat.

Fél hektáron égett egy búzatábla hétfő délután Borjád külterületén. A villányi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral és kézi szerszámokkal avatkoztak be.

Csaknem kétezer négyzetméternyi terület égett le egy eldobott cigarettacsikk miatt tegnap délután Pécsett, a Szabolcs-hegyi úton. A helyszínen száraz fű égett, a lángokat a pécsi hivatásos és palkonyai önkéntes tűzoltók oltották el vízsugarakkal és kézi szerszámok segítségével. Az eset során kár nem keletkezett.

Kétszáz négyzetméteren égett száraz fű délután Pécsett, a Cserbokros dűlőben. A helyszínre elsőként a palkonyai önkéntes tűzoltók értek ki, ők kezdték meg a lángok oltását, majd a pécsi hivatásos tűzoltókkal közösen végezték el az oltást.

Személyi sérülés egyik eset kapcsán sem történt.

