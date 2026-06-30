Egymás után lobbantak fel a szabadtéri tüzek Baranyában
2026. június 30. kedd 13:29
Mozgalmasan indult a hét a Baranya vármegyei tűzoltóknak, akiket hétfőn több szabadtéri tűzhöz is riasztottak.
Teljes terjedelmében égett egy mezőgazdasági munkagép tegnap délelőtt Kishajmás külterületén. A jármű vezetője aratási munkálatok közben észlelte a füstöt, a tűz a munkagépről a gabonatáblára is átterjedt. Az esethez a sásdi és komlói hivatásos tűzoltókat riasztották, akik több irányból dolgozva eloltották a lángokat.
Fél hektáron égett egy búzatábla hétfő délután Borjád külterületén. A villányi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral és kézi szerszámokkal avatkoztak be.
Csaknem kétezer négyzetméternyi terület égett le egy eldobott cigarettacsikk miatt tegnap délután Pécsett, a Szabolcs-hegyi úton. A helyszínen száraz fű égett, a lángokat a pécsi hivatásos és palkonyai önkéntes tűzoltók oltották el vízsugarakkal és kézi szerszámok segítségével. Az eset során kár nem keletkezett.
Kétszáz négyzetméteren égett száraz fű délután Pécsett, a Cserbokros dűlőben. A helyszínre elsőként a palkonyai önkéntes tűzoltók értek ki, ők kezdték meg a lángok oltását, majd a pécsi hivatásos tűzoltókkal közösen végezték el az oltást.
Személyi sérülés egyik eset kapcsán sem történt.
Forrás: Katasztrófavédelem
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