Így zajlott az élet a leghírhedtebb pécsi kocsmában, amelyhez képest Dante pokla kutyafüle

Furcsa nevek

A Délvidéki (első sajtóemlítése 1948. június 27-re esett) csak a hivatalos megnevezésnek számított, jellemzően másképpen emlegették a zsiványtanyát. Mivel közel volt a hatvanas években megépült 12. számú Volán Vállalat egyik telephelye, ezért Kis TeFu-ként (teherfuvar) szintén ismert volt a vacak krimó. Különösen műszakváltások idején szorgoskodhatott a pultos. Durvább, bár közkeletűbb emlegetések során nemes egyszerűséggel „Ződ (tehát nem zöld!) Takony" felütéssel volt divat hivatkozni rá. Azért ez sokat elárul a színvonalról, ami hivatalosan IV-es besorolásba tartozott, de osztályon alulinak számított. Átmenetileg hallgatott a Vasúti italboltra is, bár a hírhedtsége attól nem is romlott, nem is javult.