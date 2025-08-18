Napsütéses, meleg nap vár ránk kedden

Nagyrészt gomolyfelhős, napos időre van kilátás, a gomolyok szétterülve időszakosan jobban összeállhatnak. Csapadék nem lesz.

Az északi, északkeleti szelet többfelé élénk, a Tiszántúlon időnként erős lökések kísérhetik.

Hajnalra mérséklődik a légmozgás, holnap napközben már csak kevés helyen élénkül meg a szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 11 és 16 fok között alakul, a hidegre hajlamos helyeken ennél alacsonyabb, a vízpartoknál, nagyobb városok belterületein magasabb értékeket mérhetünk.

A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 26 és 32 fok között várható.