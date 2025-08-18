Napsütéses, meleg nap vár ránk kedden
2025. augusztus 18. hétfő 19:30
Nagyrészt gomolyfelhős, napos időre van kilátás, a gomolyok szétterülve időszakosan jobban összeállhatnak. Csapadék nem lesz.
Az északi, északkeleti szelet többfelé élénk, a Tiszántúlon időnként erős lökések kísérhetik.
Hajnalra mérséklődik a légmozgás, holnap napközben már csak kevés helyen élénkül meg a szél.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 11 és 16 fok között alakul, a hidegre hajlamos helyeken ennél alacsonyabb, a vízpartoknál, nagyobb városok belterületein magasabb értékeket mérhetünk.
A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 26 és 32 fok között várható.
MTI
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Csodás égi jelenség lesz...
- Napsütéses, meleg nap vár ránk kedden
- Szijjártó Péter: ukrán támadás miatt...
- Hazaérkezett Magyarországra Kapu...
- Szeptembertől ismét emelkedik a...
- Mohácson és környékén is pusztítják a...
- Öt baranyai drogdílerre rúgták rá az...
- Ismét előbukkantak Mohács közelében a...
- Két baranyai tóba is pontyokból...
- Már érkeznek a nyugdíjas utazási...