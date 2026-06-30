Új napi középhőmérsékleti rekord született hétfőn
2026. június 30. kedd 10:27
Előzetes adatok szerint új napi középhőmérsékleti rekord született hétfőn Budapest Lágymányos állomáson, ahol a napi középhőmérséklet elérte a 33,4 Celsius-fokot - közölte a Hungaromet Zrt. kedden a Facebook-oldalán.
A meteorológusok közlése szerint ez a napi adat, a véglegesítést követően, új országos csúcsot jelenthet. A korábbi országos rekordot 2007. július 20-án mérték Dunaújvárosban, ahol a 24 órás középhőmérséklet 33,3 Celsius-fok volt.
Jelezték azt is: hétfőn a napi középhőmérséklet Magyarország nagy részén 30-31 Celsius-fok körül alakult.
MTI
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