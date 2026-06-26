Átvette a jelképeket a Pécsi Tudományegyetem júliusban hivatalba lépő rektora

Átvette a rektori jelképeket Fábián Adrián, a Pécsi Tudományegyetem (PTE) július 1-jén hivatalba lépő rektora a baranyai vármegyeszékhelyen csütörtökön.

A jogászprofesszornak a talárt Miseta Attila leköszönő rektor, a láncot Barakonyi Károly rector emeritus adta át az intézmény tanévzáró szenátusi ülésén.

Fábián Adrián az eseményen azt mondta: eltökélt cél, hogy igazi egységes, innovatív és láthatóbb egyetemet építsenek.

"Az első az egyetemi érdek, a második a szervezeti egység érdeke, a harmadik a magánérdek, nem fordulhat elő, hogy intézményi érdek esetleg csak akkor tud érvényesülni, ha nem ütközik partikuláris vagy szubjektív érdekbe" - hangsúlyozta.

Hozzátette:

az intézményi érdekek, célok, struktúrák, mechanizmusok és a pénzköltés eredője a szenátus általi döntéshozatal, amely azt is jelenti, hogy a szenátus olyan kérdésekkel, tájékoztatásokkal, értékelésekkel és helyzetekkel fog találkozni, amelyek eddig jobbára elkerülték.

Fábián Adrián hangoztatta, hogy az egyetem minden tagjának erőfeszítése egyformán szükséges az eredményes működéshez, legyen oktató, kutató valamelyik intézetben, pedagógus a köznevelésben, adminisztrátor, fizikai munkás, vagy a betegellátásban közreműködő.

Kiemelte, hogy az egyetemen minden oktató és hallgató azonos szolgáltatásra, életpályára és megbecsülésre jogosult, "differenciaspecifikum" kizárólag a teljesítmény lehet.

A hivatalba lépő rektor azt mondta, hogy a lehető legteljesebb bértranszparenciában gondolkodik, mert az egyetem közpénzből gazdálkodik, amelynek elköltésénél alapkövetelmény a transzparencia és az indokoltság. Hasonló a felfogása a beruházások és a beszerzések tekintetében is - jegyezte meg.

Fábián Adrián kijelentette, hogy a modellváltás Pécsett egyetemi szinten nem sikerült. "Sem működésben, sem szervezetben, sem integritásban nem tudtunk virítani" - fogalmazott, hozzáfűzve, hogy néhány szervezeti egység jócskán profitált belőle és a bérek eltérő mértékben, de emelkedtek. Annak okaként, hogy "miért nem haladtak jobban", azt jelölte meg, hogy képesek voltak ugyan gyorsan modellt váltani, szemléletet viszont egyáltalán nem.



A jogászprofesszor közölte, törekedni fog egy egységes, a szenátus és közvetlenül a rektor alá rendelt adminisztratív hivatali rendszer létrehozására, és felkészültek arra, hogy a törvényhozás produktumait a lehető legrövidebb idő alatt beépítsék az egyetem szabályzataiba.

Miseta Attila utalt arra, hogy nyolc éven át töltötte be a rektori tisztséget, ezen idő alatt az egyetemnek olyan kihívásokkal kellett szembenéznie, mint a koronavírus-járvány, az orosz-ukrán háború kitörésével járó gazdasági nehézségek, az alapítványi működésre való áttérés, valamint az a miniszteri periódus, amikor azt hirdették, nem igazán nagyobb hallgatói létszámokra és egyetemet végzettekre, sokkal inkább szakemberekre van szükség. Ezekhez a PTE úgy tudott alkalmazkodni, hogy a színvonalból nem engedett - jelentette ki.

Rámutatott, hogy egy egyetem minőségét nem csak a hallgatói létszáma, hanem a diákok teljesítménye, továbbá tudósai, valós eredményei is meghatározzák.

A PTE szenátusi ülésén, amelyen részt vett Katz Sándor, az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium felsőoktatásért felelős államtitkára és Kapronczai Balázs, a szaktárca parlamenti államtitkára is, címzetes egyetemi docensi és tanári, professor emeritusi, habilitált doktori címeket, valamint doktori okleveleket adtak át.

Az egyetem szenátusa tavaly októberben választotta rektorjelöltnek Fábián Adriánt három pályázó közül. A jogászprofesszor kinevezését idén februárban vehette át Sulyok Tamás államfőtől az egyetemet fenntartó alapítvány kuratóriumának javaslata alapján, megbízatása 2030. június 30-ig szól.