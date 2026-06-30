Éjfélig kérhető a részletfizetés a gépjárműadóra
2026. június 30. kedd 10:04
Aki elmulasztotta megfizetni a gépjárműadót, még kérheti június 30-ig az automatikus, öt havi pótlékmentes részletfizetést, a határidő jogvesztő, vagyis még igazolási kérelemmel sem menthető ki a késedelem.
Ismertették, hogy a gépjárműadó öthavi pótlékmentes részletfizetése pár perc alatt igényelhető, legegyszerűbben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) mobilalkalmazásában, a NAV-Mobilban. Eddig már 32 ezren éltek ezzel a lehetőséggel.
A hivatal mobilappjában benyújtott kérelmeket automatikusan - emberi beavatkozás nélkül - bírálja el a NAV, így az alkalmazásban percek alatt megjelennek az engedélyezett részletfizetés adatai.
A NAV-Mobil - push üzenetben - figyelmeztet a részletfizetés előtti napon, hogy másnap esedékes a fizetés, amit legkönnyebben szintén az adóhivatal applikációjában lehet rendezni. A részletfizetést magánszemélyek vehetik igénybe, a likviditási problémával küzdő gazdálkodók fizetési könnyítést kérhetnek.
Hozzátették, bár az automatikus, pótlékmentes részletfizetési kérelmet a legegyszerűbb a NAV-Mobilban igényelni, de be lehet nyújtani elektronikusan vagy papíralapon is.
Ha valaki nem találja a gépjárműadó fizetendő összegét tartalmazó adóhivatali határozatát, használja a NAV gépjárműadó-kalkulátorát, amellyel kiszámolható a pontos összeg a teljesítmény és a gyártási év alapján - tanácsolták a közleményben.
A gépjárműadó átutalással is befizethető a 10032000-01079160 számú, NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számlára. Ilyenkor az adószámot vagy az adóazonosító jelet kell feltüntetni a közlemény rovatban, nem a rendszámot - írták a közleményben.
MTI
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