A papi hivatásokért ajánlották fel zarándoklatukat

Harangszó fogadta június 26-án, a diakónusszentelés előestéjén a Mecseknádasdról indult és Püspökszentlászlóra érkező zarándokokat, akik az út fáradalmait és imádságait azért ajánlották fel, hogy új papi hivatások szülessenek a Pécsi Egyházmegyében.

Dr. Szanyi Norbert és Perczel Ágoston papnövendékek, akiket a főpásztor a zarándoklatot követő napon szentelt diakónussá, a helyszínen köszöntötték a zarándokokat és mondtak köszönetet közbenjáró imádságaikért.

A hivatások zarándoklatát 1992 óta rendezik meg egyházmegyénkben, melyet Eckert József, a szekszárdi közösség néhai templomgondnoka kezdeményezett Kincses Tibor, Pásztor Gábor, Pekker Mátyás és Ravasz Csaba pappá szentelését megelőzően. A helyi kezdeményezés azóta egyházmegyei szintűvé terebélyesedett, idén már 35. alkalommal rendezték meg.

Napjainkban folyamatosan csökken az aktív korú papok és a szemináriumok papnövendékeinek száma, komoly kihívás elé állítva az egyetemes Egyházat és a lelkipásztori ellátásért felelős egyházmegyéket.

Ezért is kiemelkedő jelentőségű, hogy ebben az évben is sokan vállalták, hogy a papi- és szerzetesi hivatásokért zarándokolnak Mecseknádasdról Rékavár érintésével Püspökszentlászlóra, majd onnan tovább Pécsre, hogy egész éjszakás gyaloglás után megérkezzenek a papszentelések állandó helyszínére, a pécsi székesegyházba.

Az idei zarándoklat lelki vezetője Kovács József pécsi káplán atya volt. Püspökszentlászlón a zarándokmisét Miklovits Attila újmisés szekszárdi káplán celebrálta, akit 2024. június 22-én szentelt pappá Felföldi László pécsi megyéspüspök.

A szentelésre készülőkhöz szólva Attila atya szentbeszédében kiemelte, Isten az oltárhoz hívta a szentelésre készülőket és ezzel arra kérte őket, hogy szolgáljanak az ő asztalánál és az ő népének.

Majd személyes gondolatokat intézett a két papnövendékhez. Elsőként Szanyi Norberthez fordult azzal, hogy majdan áldozópapként az lesz a küldetése, hogy a híveket az örök élet felé vezető útra terelje. Azonban a sikeres papi szolgálat megkerülhetetlen feltétele egy olyan támogató környezet, amely iránymutatással segíti a hivatása útján.

Perczel Ágostonhoz fordulva azt kérte, hogy őrizze meg a vidámságát, mutassa meg, a derű nem idegen a kereszténységtől, éppen alaptermészete kell legyen. Ugyanakkor arra is figyelmeztette, hogy a szolgálat során bizonyosan szerezni fog lelki sebeket, melyek arra teszik majd képessé, hogy mélyebb empátiával és megértéssel forduljon a környezetében élő, nehézségekkel küzdő emberek felé.

A papi hivatásokért felajánlott szentmise szeretetvendégséggel zárult. Szanyi Norbertet és Perczel Ágostont az egyházmegye papságának jelenlétében Felföldi László megyéspüspök június 27-én diakónussá szentelte a Pécsi Egyházmegye szolgálatára.