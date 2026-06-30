A papi hivatásokért ajánlották fel zarándoklatukat
2026. június 30. kedd 08:35
Harangszó fogadta június 26-án, a diakónusszentelés előestéjén a Mecseknádasdról indult és Püspökszentlászlóra érkező zarándokokat, akik az út fáradalmait és imádságait azért ajánlották fel, hogy új papi hivatások szülessenek a Pécsi Egyházmegyében.
Dr. Szanyi Norbert és Perczel Ágoston papnövendékek, akiket a főpásztor a zarándoklatot követő napon szentelt diakónussá, a helyszínen köszöntötték a zarándokokat és mondtak köszönetet közbenjáró imádságaikért.
A hivatások zarándoklatát 1992 óta rendezik meg egyházmegyénkben, melyet Eckert József, a szekszárdi közösség néhai templomgondnoka kezdeményezett Kincses Tibor, Pásztor Gábor, Pekker Mátyás és Ravasz Csaba pappá szentelését megelőzően. A helyi kezdeményezés azóta egyházmegyei szintűvé terebélyesedett, idén már 35. alkalommal rendezték meg.
Napjainkban folyamatosan csökken az aktív korú papok és a szemináriumok papnövendékeinek száma, komoly kihívás elé állítva az egyetemes Egyházat és a lelkipásztori ellátásért felelős egyházmegyéket.
Ezért is kiemelkedő jelentőségű, hogy ebben az évben is sokan vállalták, hogy a papi- és szerzetesi hivatásokért zarándokolnak Mecseknádasdról Rékavár érintésével Püspökszentlászlóra, majd onnan tovább Pécsre, hogy egész éjszakás gyaloglás után megérkezzenek a papszentelések állandó helyszínére, a pécsi székesegyházba.
Az idei zarándoklat lelki vezetője Kovács József pécsi káplán atya volt. Püspökszentlászlón a zarándokmisét Miklovits Attila újmisés szekszárdi káplán celebrálta, akit 2024. június 22-én szentelt pappá Felföldi László pécsi megyéspüspök.
A szentelésre készülőkhöz szólva Attila atya szentbeszédében kiemelte, Isten az oltárhoz hívta a szentelésre készülőket és ezzel arra kérte őket, hogy szolgáljanak az ő asztalánál és az ő népének.
Majd személyes gondolatokat intézett a két papnövendékhez. Elsőként Szanyi Norberthez fordult azzal, hogy majdan áldozópapként az lesz a küldetése, hogy a híveket az örök élet felé vezető útra terelje. Azonban a sikeres papi szolgálat megkerülhetetlen feltétele egy olyan támogató környezet, amely iránymutatással segíti a hivatása útján.
Perczel Ágostonhoz fordulva azt kérte, hogy őrizze meg a vidámságát, mutassa meg, a derű nem idegen a kereszténységtől, éppen alaptermészete kell legyen. Ugyanakkor arra is figyelmeztette, hogy a szolgálat során bizonyosan szerezni fog lelki sebeket, melyek arra teszik majd képessé, hogy mélyebb empátiával és megértéssel forduljon a környezetében élő, nehézségekkel küzdő emberek felé.
A papi hivatásokért felajánlott szentmise szeretetvendégséggel zárult. Szanyi Norbertet és Perczel Ágostont az egyházmegye papságának jelenlétében Felföldi László megyéspüspök június 27-én diakónussá szentelte a Pécsi Egyházmegye szolgálatára.
Forrás: Pécsi Egyházmegye
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