Pécsen és Mohácson is bajba került idősekhez riasztották a tűzoltókat

A hétvégén több alkalommal is riasztották a baranyai tűzoltókat életmentéshez.

Pécsett, Mohácson és Komlón a tűzoltók segítették a mentők munkáját - ajtónyitással, illetve egy esetben az erkélyen keresztül, dugólétra segítségével jutottak be a lakásba, hogy az elesett, segítségre szoruló idős emberekhez a mentők mielőbb bejuthassanak.

Sellyén szintén lakásba jutáshoz kérték a tűzoltók segítségét, azonban a mentők még a kiérkezésük előtt bejutottak az ingatlanba, így beavatkozásra végül nem volt szükség.