Pécsen és Mohácson is bajba került idősekhez riasztották a tűzoltókat
2026. június 30. kedd 09:14
A hétvégén több alkalommal is riasztották a baranyai tűzoltókat életmentéshez.
Pécsett, Mohácson és Komlón a tűzoltók segítették a mentők munkáját - ajtónyitással, illetve egy esetben az erkélyen keresztül, dugólétra segítségével jutottak be a lakásba, hogy az elesett, segítségre szoruló idős emberekhez a mentők mielőbb bejuthassanak.
Sellyén szintén lakásba jutáshoz kérték a tűzoltók segítségét, azonban a mentők még a kiérkezésük előtt bejutottak az ingatlanba, így beavatkozásra végül nem volt szükség.
Forrás: Katasztrófavédelem
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