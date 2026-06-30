Pécsen és Mohácson is bajba került idősekhez riasztották a tűzoltókat

2026. június 30. kedd 09:14

Pécsen és Mohácson is bajba került idősekhez riasztották a tűzoltókat

 A hétvégén több alkalommal is riasztották a baranyai tűzoltókat életmentéshez.

 

 

 

Pécsett, Mohácson és Komlón a tűzoltók segítették a mentők munkáját - ajtónyitással, illetve egy esetben az erkélyen keresztül, dugólétra segítségével jutottak be a lakásba, hogy az elesett, segítségre szoruló idős emberekhez a mentők mielőbb bejuthassanak.

 

Sellyén szintén lakásba jutáshoz kérték a tűzoltók segítségét, azonban a mentők még a kiérkezésük előtt bejutottak az ingatlanba, így beavatkozásra végül nem volt szükség.

 

 

Forrás: Katasztrófavédelem