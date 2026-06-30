Viharos nap vár ránk, de végre enyhül a forróság

2026. június 30. kedd 13:28

Viharos nap vár ránk, de végre enyhül a forróság
Szerdán már többfelé számíthatunk záporok és zivatarok kialakulására, amelyeket felhőszakadás, átmeneti viharos szélrohamok is kísérhetnek.

 

 


 Zivataroktól függetlenül holnap késő délutánig gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás, később a Dunántúlon az északnyugatira forduló szelet erős, viharos széllökések kísérhetik.

 

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 18 és 26 fok között várható.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 32 és 38 fok között alakul.

 

 

 

 

 

EQM