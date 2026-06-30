Viharos nap vár ránk, de végre enyhül a forróság

Zivataroktól függetlenül holnap késő délutánig gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás, később a Dunántúlon az északnyugatira forduló szelet erős, viharos széllökések kísérhetik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 18 és 26 fok között várható.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 32 és 38 fok között alakul.

