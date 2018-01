Csaknem 18 Celsius-fokot mértek vasárnap Mohácson

A nappali országos melegrekord is megdőlt vasárnap - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat meteorológusa az MTI megkeresésére.



Jenki Szilvia elmondta: mostanáig ezen a napon 17,6 Celsius-fok volt a legmagasabb maximumérték, amelyet 2001-ben Kiskunhalason mértek. Most ennél 1 tized fokkal melegebb volt Mohácson, így az új január 7-ei melegrekord 17,7 fok lett.

A nap folyamán az Országos Meteorológiai Szolgálat azt közölte, hogy vasárnapra virradóra 10 foknál magasabb hőmérsékletet is mértek, így ismét megdőlt az országos napi hajnali melegrekord. Eddig ezen a napon 9,9 Celsius-fok volt a legenyhébb hőmérsékletet, amelyet Pápán mértek 1994-ben. Most viszont Dunaújvárosban csak 10,2 fokig hűlt le a levegő, így ez lett az új január 7-ei legmagasabb minimumhőmérsékleti rekord. Szombaton is megdőlt a hajnali és a nappali melegrekord is, az ország több pontján 17 foknál melegebb volt.A meteorológiai szolgálatnak az MTI-hez vasárnap eljuttatott országos középtávú előrejelzése szerint a következő napokban még marad a szokatlanul enyhe idő, azután viszont fokozatos lehűlés várható, a hétvégén hó is lehet.



Képünk a budapesti Duna-szakaszon készült.