Kitart a kánikula, majd' negyven fok is lehet pénteken
2025. augusztus 14. csütörtök 19:30
Folytatódik a felhőtlen, napos, száraz idő, legfeljebb pénteken napközben kevés gomolyfelhő lehet az égen.
Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 13, 18 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken ennél több fokkal frissítőbb, míg vízpartok közelében, magasabban fekvő helyeken, nagyobb városokban melegebb lehet a hajnali órákban.
A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 33, 38 fok között várható.
MTI
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Árokba hajtott, s rommá tört egy autó...
- Tragédia történt Baranyában: autóval...
- Kitart a kánikula, majd' negyven fok...
- Hatalmas, letört faágat távolítottak...
- Kommandósok csaptak le az illegális...
- Elkészült az elemzés, kiderült,...
- Megtaláltuk Pécs legkakaósabb,...
- Aknába zuhant férfi életét mentették...
- Amikor még a pécsi belvárosban is...
- Ez az oka, miért látunk kevesebb...