Kitart a kánikula, majd' negyven fok is lehet pénteken

Folytatódik a felhőtlen, napos, száraz idő, legfeljebb pénteken napközben kevés gomolyfelhő lehet az égen.

Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 13, 18 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken ennél több fokkal frissítőbb, míg vízpartok közelében, magasabban fekvő helyeken, nagyobb városokban melegebb lehet a hajnali órákban.

A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 33, 38 fok között várható.