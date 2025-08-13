Hatalmas füst borította be Pécset - Nem került káros mennyiségű mérgező anyag a levegőbe
2025. augusztus 13. szerda 09:41
Családi ház udvarán évek alatt felhalmozott, nagy mennyiségű műanyag hulladék égett tegnap este Pécsett, a Bogádi úton.
A tűz több mint háromszáz négyzetméteren égett, a pécsi és komlói hivatásos tűzoltók, illetve a palkonyai önkéntesek oltották el.
A tűz másra nem terjedt át, semmit nem veszélyeztetett.
A nagy füst miatt a vármegyei katasztrófavédelmi mobil labor a város több pontján méréseket végzett, a lakosságra káros mennyiségű mérgező anyagot nem mutattak ki a levegőben.
A katasztrófavédelmi műveleti szolgálat a tűzeset kapcsán helyszíni szemlét tartott. Személyi sérülés nem történt.
Forrás: Katasztrófavédelem
