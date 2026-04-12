Bombariadó miatt bezártak egy pécsi szavazókört
2026. április 12. vasárnap 18:02
A Nemzeti Választási Iroda közlése szerint a rendőrség jelezte, hogy bejelentés érkezett, amely miatt bombakutatást kell végezniük.
A 044-es, a Lánc utcában található szavazókört bezárásra került 14:54-15:05-óráig.
A szavazókör helyiségeit az eljáró rendőrök átvizsgálták, ezt követően a szavazás rendben folytatódott.
EQM
Facebook box
Megosztás
