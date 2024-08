Bilincsben vitték el az előadót a rendőrök a sátorhelyi drogprevenciós táborból

Nem mindennapi eseménynek lehettek szem és fültanúi azok a gyermekek, akik a Sátorhelyen szervezett drogprevenciós táborban a reggeli utáni első előadó bemutatóját figyelték, számolt be az esetről a rendőrség.



Váratlanul rendőrautó hajtott a tábor területére és civil valamint egyenruhás rendőrök igazoltatták, majd meg is bilincselték a fiatalembert, aki a korábbi kábítószerfüggő életmódjáról és leszokásának történetéről szeretett volna előadást tartani.

Sőt a ruházat átvizsgálás során még kábítószer gyanús anyagot is találtak a zsebében. Az elkövetőt azonnal előállították a Mohácsi Rendőrkapitányságra, ahova az elfogás és a kábítószer gyanús anyag előkerülésének szemtanúit, azaz a táborlakó 16 gyermeket is meginvitálták. Őket a tábor szervezői szállították be a kapitányságra.



Ha már úgyis tanúskodniuk kellett, a gyerekek végignézhették a megtört fiatalember kihallgatását, ujj és tenyérnyom adatbázisba vételét azaz „rabosítását" is. Hogy az elkövetett cselekmény milyen következményekkel járhat, megszeppenten, szinte hang nélkül figyelte minden táborozó.



Nagy volt az öröm és a taps, amikor az intézkedő rendőrök elárulták, csak eljátszott estről van szó.



Ezután már vidámabban tették fel kérdéseiket a kiváló színészi teljesítményt nyújtó rendőröknek, és valószínűleg egy életre szóló élménnyel gazdagodva távoztak az épületből.