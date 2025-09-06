Betiltotta a rendőrség a Pécs Pride-ot - Lehet, hogy idén nem parádéznak?

A rendőrség többek között a gyülekezési jog szigorítására és az Alaptörvény 15. módosítására hivatkozva betiltotta a Pécs Pride-ot. A szervezők azonban nem fogják hagyni, hogy „elhallgattassák őket", közölték, hogy az eredeti időpontban tartják meg az eseményt, számolt be róla az index .

A rendőrség betiltotta a Pécs Pride-ot a gyülekezési jog márciusi szigorítására és az Alaptörvény 15. módosítására hivatkozva.

A pécsi rendőrkapitányság határozata szerint nem volt más lehetőség, mert az elfogadott törvény előírja, hogy kizárólag olyan gyűlés tartható Magyarországon, amely „tekintettel van a gyermekek testi, szellemi és erkölcsi fejlődésére", nem népszerűsíti vagy jeleníti meg a homoszexualitást.

A döntésre a Pride szervezői is reagáltak közösségi oldalukon. Közölték, hogy a döntés súlyos csapás, nem csak az LMBTQ-közösségnek, hanem mindenkinek, „aki hisz az emberi jogokban, a szólásszabadságban és a békés gyülekezés jogában". Megígérték, hogy megtartják a Pécs Pride-ot, ráadásul az eredeti időpontban.

Nem fogadjuk el, hogy elhallgattassanak minket. Nem hagyjuk, hogy megfélemlítsenek. Nem engedjük, hogy jogainkat lábbal tiporják - áll a bejegyzésben.



