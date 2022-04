Baranyában is feloldották a tűzgyújtási tilalmat

A csapadékos időjárásnak köszönhetően péntek délutántól az ország nagyobb részén megszűnt a fokozott tűzveszély - olvasható a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) honlapján közzétett tájékoztatásban.

A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának egyetértésével Budapesten, Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Hajdú-Bihar, Heves, Nógrád, Pest, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna, Vas, Veszprém, Zala megyében oldották fel a fokozottan tűzveszélyes időszakot. Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád megyékben marad a tűzgyújtási tilalom, mert elegendő csapadék híján továbbra is magas az erdőtűz kockázata - írták.



Az érvényben lévő rendelkezésekről a www.erdotuz.hu, valamint a www.katasztrofavedelem.hu honlap tájékoztat. Tűzgyújtási tilalomról szóló térképet a Nébih is közzétett, ezen pontosan azonosítani lehet az erdős területeket az ország minden részén - olvasható a közleményben.



Az OKF azt is közölte, hogy továbbra is tilos az egész országban nádast, tarlót, kommunális hulladékot égetni. A kerti zöldhulladékot is csak ott szabad elégetni, ahol ezt az önkormányzat rendeletben engedélyezi. Ha az önkormányzatnak van erre vonatkozó rendelete, akkor a rendeletben meghatározott időben és módon el szabad égetni a kertben keletkező növényi hulladékot - hívták fel a figyelmet.



Ismertették, a tűzoltókat idén 7560 alkalommal riasztották szabadban keletkezett tűzhöz. Húsz ember megsérült, ketten pedig életüket vesztették olyan tüzek miatt, amelyek kerti gazégetésnek indultak. A leégett terület 31 100 focipályát tesz ki - áll a közleményben.