Az ellenzék szerint a baloldal a csőd és a haverok költségvetését kínálja a pécsieknek

Megdöbbentő előadást tartott ma a pécsi önkormányzat helyzetéről Ruzsa Csaba. Az alpolgármester beismerte ugyanis, hogy csődbe vezetik a várost, hiszen az elmúlt években többmilliárdos hiányt halmoztak fel, miközben nyakló nélkül akasztottak tízmilliárdnyi hitelt a pécsiek nyakába, közölte a Fidesz városházi frakciója.

Azt írták, "ebben a tarthatatlan helyzetben ugyanakkor egy fillérről sem hajlandóak lemondani a haverok, tanácsadók és premizált cégvezérek, akik eddig is sok százmilliójába kerültek a pécsieknek.

Legalább a beismerő vallomás mellé elvártuk volna Ruzsa Csabától, hogy a holdudvarukon is elkezdik a spórolást, erről azonban egyetlen mondat sem hangzott el.



Persze a baloldal szerint rendben van, hogy százmilliókat dobnak ki az ablakon a semmire, szerintük most sem ők a hibásak, most is csak másra mutogatnak, holott mára egyértelművé vált: Péterffy és csapata semmilyen elképzeléssel nem rendelkezik Pécs jövőjével kapcsolatban. Hiszen mégsem lehet a pécsiek jövője az, hogy egy gyurcsányista-szocialista-jobbikos klán meggazdagodjon, miközben maga alá temeti az egész várost.

Márpedig, az elmúlt évek alatt láthattuk, ha továbbra is ők gyakorolják a hatalmat, akkor Pécsre ez a sors vár.



Ezért meg kell akadályoznunk, hogy a baloldal felélje a pécsiek jövőjét, azt, hogy újra csődbe vezesse Pécset", olvasható a dokukmentumban.