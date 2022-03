Átadták a gyermekklinika új pszichiátriai épületét, két és félmilliárdból fejlesztik a sürgősségit

Pénteken ünnepélyes keretek között adták át a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ (PTE KK) Gyermekgyógyászati Klinikájának új gyermek- és ifjúságpszichiátriai épületét. A háromszintes, összesen mintegy ezer m2-es beruházás európai uniós forrásból valósult meg, közel 1,2 Mrd forintból. Ezzel azonban nem érnek véget a pécsi gyermekklinikán zajló fejlesztések, ugyanis az épületátadót követően letették az alapkövét a szomszédos területen a gyermeksürgősségi leendő épületének is. Itt 1300 m2-es lesz az új épület, és közel ugyanekkora részét újítják fel a meglévő gyermekklinikai épületegyüttesnek, összesen közel 2,5 Mrd forint vissza nem térítendő támogatásból a Széchenyi 2020 program keretében.

A PTE KK Gyermekgyógyászati Klinika Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Osztály a Dél-Dunántúl egyetlen III. progresszivitási szintű központjaként látja el a régió gyermekpszichiátriai fekvőbeteg ellátást igénylő betegeit, továbbá Baranya megye ambuláns ellátását is végzi.

A folyamatosan emelkedő gyermeAkpszichiátriai esetszám miatt kiemelt jelentőségű beruházás során az eddigi 15 ágyas egység helyett egy önálló, 25 ágyas gyermekpszichiátriai részleget alakítottak ki.

Az egy négyágyas, két kétágyas, öt háromágyas és két magas kockázatú, egyágyas kórterem mellett az ambuláns helyiségek és orvosi szobák is helyet kaptak 3 szinten, összesen 975 négyzetméteren.

A szakemberek arra is figyeltek, hogy olyan kórtermet is kialakítsanak, ahol az egyik szülő is beköltözhet gyermeke mellé, amennyiben ez indokolt.

A biztonságért modern tűzjelző rendszer felel, míg a kórtermek és az irodák hűtéséről nyáron egy központi, energiatakarékos hőszivattyús gép gondoskodik. A szellőzés energiatakarékos, hővisszanyerős légkezelővel megoldott. A beruházás több mint százmillió forint értékben eszközbeszerzést is magában foglalt, így mostantól minden szempontból modern körülmények között tudják gondozni a gyermek-, és főként serdülőkorú pszichiátriai betegeket a pécsi klinikán.

Szintén egy Széchenyi 2020 projekt keretében veszi kezdetét a klinika másik kiemelt beruházása, a gyermek sürgősségi és baleseti ellátás fejlesztése.

Ennek során új, korszerű műtőblokk épül, melyben három ultramodern műtőt alakítanak ki. A gyermeksebészeti osztály is átalakul, nagyobb és modernebb, gyermekbarát kórtermek épülnek a baleseti sérült, a sebészeti és a fül-orr-gégészeti betegek számára.

A beruházás összesen 2508 négyzetméteren valósul meg, melyből 1302 négyzetméternyi terület új építésű, míg 1206 négyzetméteren a meglévő épületkomplexumot újítják fel.

A pályázat keretében több mint félmilliárd forintból az eszközparkot is modernizálják. A PTE KK Gyermekgyógyászati Klinika a Dél-dunántúli régió legmagasabb szintű ellátóhelye, ahol mintegy 3500 sürgős betegfelvétel és műtéti beavatkozás történik évente, és közel 40 ezer gyermeket látnak el a sebészeti, fülészeti és sürgősségi járóbeteg rendeléseken.

Az ünnepélyes átadón köszöntőt mondott Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere, Bódis József felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért felelős államtitkár, Miseta Attila, a Pécsi Tudományegyetem rektora, Sebestyén Andor, a PTE Klinikai Központ elnöke, Hoppál Péter országgyűlési képviselő, Kővári János, Baranya megye fenntartható városfejlesztésért felelős biztosa és Decsi Tamás klinikaigazgató.